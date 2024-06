Renato Moicano x Benoit Saint Denis em preparação para o UFC Paris em setembro

Os pesos leves Benoit Saint Denis e Renato Moicano concordaram em se enfrentar no próximo UFC Fight Night em Paris, marcado para 28 de setembro na Accor Arena.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na sexta-feira, com ambos os atletas concordando verbalmente com o confronto. A AG Fight relatou inicialmente a notícia.

Moicano viaja para território inimigo em busca da quarta vitória consecutiva. O ex-peso pena obteve vitórias impressionantes sobre Brad Riddell e Drew Dober antes de uma vitória de retorno para parar Jalin Turner no UFC 300.

Agora ele tentará enfrentar um dos principais prospectos da divisão, com Saint Denis fazendo sua primeira aparição desde a vitória arrasadora contra Dustin Poirier no UFC 299.

Apesar de ter sofrido uma derrota por nocaute naquela noite, Saint Denis ainda conseguiu elevar seu nível com a performance, dando ao ex-campeão interino dos leves tudo o que Poirier poderia enfrentar na Luta da Noite do UFC 299.

A luta contra Moicano dá a Saint Denis a chance de voltar para casa depois de ganhar um bônus separado de Luta da Noite pela vitória sobre Thiago Moisés no card anterior do UFC Paris, em 2023.

Ainda não está claro se a luta será a atração principal do evento e, com o UFC Paris marcado para setembro, mais lutas devem ser anunciadas nas próximas semanas.