Representante. Lauren Boebert diz que nada está acontecendo com 50 Cent depois de uma foto glamourosa

Representante. Lauren Boebert diz que não há nada romântico acontecendo com ela e 50 centavos depois que eles apareceram sedutores no Capitólio… isso apesar do que a internet pensava.

A republicana do Colorado estava no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington na terça-feira, quando um fotógrafo perguntou a ela sobre todas as especulações online de que havia algo acontecendo com Curtis Jackson, com base em como eles twittaram sobre a reunião na Casa Branca.

Lauren diz que eles acabaram de tirar uma foto fofa e o Twitter/X publicou uma teoria maluca… mas ela observa aqui – não há verdade nos rumores de que algo está acontecendo.

O que Lauren está nos contando aqui combina com o que 50 nos disseram na semana passada … eles não estão namorando e toda a interação ficou fora de proporção.



Lembre-se… 50 estava em DC para reunir-se com legisladores quando ele tirou algumas fotos com Lauren e eles ambos postaram as fotos junto com algumas legendas sedutoras.

Lauren postou primeiro, dizendo… “Eu ainda te amaria se você virasse hambúrgueres no Burger King… Eu mesma fazia isso! Obrigada pela foto, prazer em conhecê-lo!”

A postagem de Fiddy dizia … “Lauren Boebert, republicana do Colorado fazendo a casa branca parecer boa.” Claro, ele também estava com o braço em volta da cintura de Boebert – e eles pareciam muito aconchegantes também.

Embora a internet queira que esses dois sejam uma coisa, parece que não há nada lá… pelo menos é o que a congressista está dizendo.



