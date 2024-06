Resultado da pesagem do UFC 303: Alex Pereira x Jiri Prochazka 2 oficial, co-principal tem categoria de peso alterada

Alex Pereira e Jiri Prochazka estão prontos para se enfrentar novamente.

Na pesagem oficial de sexta-feira de manhã para o UFC 303, Pereira pesou 204,5 libras para sua defesa de título meio-pesado no evento principal de sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas. O oponente Jiri Prochazka também pesou com sucesso 204,5 libras.

Assista aos destaques da pesagem acima.

A luta é uma revanche do UFC 295 em novembro de 2023, que Pereira venceu por nocaute no segundo round para capturar um cinturão vago dos meio-pesados. Pereira e Prochazka eram esperados para lutar novamente depois que ambos foram vitoriosos no UFC 300, mas o momento da segunda luta foi acelerado quando eles foram chamados para competir no evento principal do UFC 303. A reserva foi anunciada depois que uma lesão forçou Conor McGregor a sair da luta principal originalmente programada contra Michael Chandler.

Antes do início das pesagens, uma luta co-principal de peso pena entre o desafiante ao título por duas vezes Brian Ortega e Diego Lopes foi anunciada como sendo alterada para uma luta de peso leve. Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou com fontes que foi Ortega quem solicitou a mudança.

Lopes já havia passado pelo processo de redução para 145, mas concordou com o novo peso. Segundo Ariel Helwani, Lopes será indenizado em valor não divulgado.

Apenas um lutador não conseguiu bater a balança, o competidor peso-pena Jean Silva. O lutador brasileiro pesou 147,5 libras, 1,5 libras acima do limite (incluindo uma libra permitida para uma luta sem título), enquanto o oponente Charles Jourdain chegou a 146 libras.

O UFC anunciou que Jourdain x Silva seguirá no peso catch, com Silva perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 303.

Card principal (ESPN+ pay-per-view às 22h ET)

Alex Pereira (204,5) vs. Jiri Prochazka (204,5)

Brian Ortega (155) x Diego Lopes (155) (mudou para o peso leve)

Mayra Bueno Silva (136) vs. Macy Chiasson (135,5)

Anthony Smith (206) contra Roman Dolidze (205)

Ian Machado Garry (170) vs. Michael Page (171)

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ às 20h ET)

Charles Jourdain (146) vs. João Silva (147,5)*

Joe Pyfer (185,5) vs. Marc-André Barriault (185)

Cub Swanson (146) vs. André Fili (145,5)

Payton Talbott (135,5) vs. Yanis Ghemmouri (136)

Cartão preliminar antecipado (ESPN, ESPN + às 18h ET)

Michelle Waterson-Gomez (115) contra Gillian Robertson (116)

Andrei Arlovski (245) vs. Martin Buday (264,5)

Rei Tsuruya (125,5) vs. Carlos Hernández (125)

Ricky Simon (136) vs. Vinicius Oliveira (136)

*Silva perdeu o peso. Sua luta com Charles Jourdain prossegue em um peso combinado com Silva perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade