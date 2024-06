Resultado da pesagem do UFC Arábia Saudita: Robert Whittaker e Ikram Aliskerov no ponto para luta pelo desafiante dos médios

Robert Whittaker está um passo mais perto da chance de reconquistar o título dos médios.

O ex-campeão foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem oficial de sexta-feira do UFC Arábia Saudita, que aconteceu às 2h ET (9h horário local de Riad), e pesou 186 libras para a não- atração principal do título. O oponente de última hora, Ikram Aliskerov, também ganhou peso com sucesso, chegando a 184 libras.

Aliskerov entra em cena com uma semana de antecedência como substituto do doente Khamzat Chimaev, após ter sido originalmente escalado para lutar na luta co-principal do UFC Vegas 93 no último sábado.

Todos os 22 lutadores que competiram no UFC Arábia Saudita ganharam peso com sucesso, o que deve ser um alívio para os dirigentes depois de verem várias lutas previamente agendadas na escalação alteradas ou canceladas.

O único drama notável relacionado à pesagem ocorreu durante o media day no início desta semana, quando Kelvin Gastelum revelou que estava tendo problemas para atingir o limite de 170 libras. Gastelum voltou recentemente ao meio-médio, categoria da qual saiu anteriormente devido à dificuldade de redução de peso. A luta de sábado foi alterada para peso médio, a pedido da equipe de Gastelum segundo o adversário Daniel Rodriguez.

Tanto Gastelum (184,5) quanto Rodriguez (184) atingiram o peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Arábia Saudita.

Cartão principal (ABC, ESPN +, 15h ET)

Robert Whittaker (186) x Ikram Aliskerov (184)

Sergei Pavlovich (260) x Alexander Volkov (258)

Kelvin Gastelum (184,5) x Daniel Rodriguez (184)

Shara Magomedov (185,5) vs. Antonio Trocoli (185,5)

Johnny Walker (206) vs. Volkan Oezdemir (206)

Cartão preliminar (ESPN, ESPN +, 12h ET)

Nasrat Haqparast (156) vs. Jared Gordon (156)

Muhammad Naimov (145,5) x Felipe Lima (145,5)

Rinat Fakhretdinov (170,5) vs. Nicholas Dalby (171)

Kyung Ho Kang (136) vs. Muin Gafurov (136)

Magomed Gadzhiyasulov (205) vs. Brendson Ribeiro (205)

Xiao Long (136) vs.