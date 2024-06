Resultados do PFL 6: Brendan Loughnane avança para os playoffs de 2024 com uma paralisação horrível

Brendan Loughnane está na pole position para outro prêmio de US$ 1 milhão.

O campeão peso-pena da PFL de 2022 garantiu a primeira colocação para os playoffs do peso-pena de 2024 com uma vitória horrível por nocaute sobre Justin Gonzales na sexta-feira no evento principal da PFL 6. Depois de vencer o primeiro round com seus golpes precisos, Loughnane abriu um corte horrível na testa de Gonzales com uma joelhada no meio do segundo round.

Ao ver os danos, o médico do octógono interrompeu imediatamente a luta aos 3:34 do segundo round, concedendo a Loughnane (29-5) a vitória por nocaute técnico por interrupção médica.

Como cabeça de chave número 1, Loughnane agora enfrenta o cabeça de chave número 4, Kai Kamaka, nas semifinais, enquanto o cabeça de chave número 2, Gabriel Braga, enfrenta o cabeça de chave número 3, Timur Khizriev.

“O momento naquele joelho, eu apenas observei – foi perfeito”, disse Loughnane.

“Eu pude ver o cérebro dele. Eu pude ver o cérebro rosa passando pela cabeça e pensei: ‘[Referee] Jasão [Herzog], faça um favor a ele, rapaz. Isso vai ficar feio.'”

No co-evento principal, o ex-campeão interino dos meio-médios do Bellator Logan Storley (16-3) lutou e fez ground-and-pound para uma vitória por decisão unânime sobre Luca Poclit (10-2), mas não conseguiu chegar aos playoffs dos meio-médios após perdendo para Shamil Musaev em sua estreia promocional. Os juízes pontuaram a disputa 30-27, 29-28 e 29-29 a favor de Storley.

A chave dos meio-médios do PFL está agora definida com o primeiro colocado Musaev enfrentando o quarto colocado Murad Ramazanov nas semifinais, e o segundo colocado Magomed Umalatov enfrentando o terceiro colocado Don Madge no lado oposto da chave.

Notavelmente, Musaev já derrotou Ramazanov por nocaute brutal no segundo round no card preliminar do evento de sexta-feira. Esse final pode ser assistido abaixo.

O PFL 6 ocorreu no Pentágono de Sanford em Sioux Falls, SD

Confira abaixo os resultados completos do PFL 6.

Cartão Principal

Brendan Loughnane derrotou Justin Gonzales por nocaute técnico (paralisação médica) aos 3:34 do Round 2

Logan Storley derrotou Luca Poclit por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Magomed Umalatov derrotou. Brennan Ward por finalização (estrangulamento anaconda) aos 3:43 do primeiro round

Gabriel Braga derrotou Bubba Jenkins por TKO (lesão) aos 1:48 do Round 2

Card Preliminar

Lorenz Larkin derrotou Alan Dominguez por nocaute técnico (socos) aos 4:46 do Round 1

Shamil Musaev derrotou. Murad Ramazanov por nocaute técnico (socos) aos 1:51 do 2º round

Kai Kamaka III def. Pedro Carvalho via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Andrey Koreshkov derrotou. Goiti Yamauchi por decisão unânime (29-28, 29-27, 29-27)

Timur Khizriev def. Enrique Barzola via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Neiman Gracie derrotou Don Madge por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Tyler Diamond derrotou Brett Johns por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)