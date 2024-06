Resultados do PFL Salt Lake City: Clay Collard chega aos playoffs apesar da derrota para Mads Burnell

Mads Burnell pode reivindicar o direito de se gabar, pelo menos, sobre Clay Collard.

O ex-destaque do Bellator e do Cage Warriors venceu Collard em uma decisão difícil no evento principal do PFL Salt Lake City, na sexta-feira, para marcar sua primeira vitória desde que ingressou na liga nesta temporada. Foi uma pílula difícil para Collard engolir na frente de seus companheiros de Utah, mas o veterano dos leves pode ser consolado pelo fato de que sua vitória sobre Patricky Pitbull em abril lhe rendeu pontos suficientes na classificação para avançá-lo para a pós-temporada.

Apesar de estar com a mão levantada, Burnell ganha apenas três pontos na temporada regular por uma vitória por decisão. Ele perdeu em sua estreia em abril passado e, portanto, ficou aquém dos playoffs e da chance de ganhar o prêmio de US$ 1 milhão da liga.

Burnell pode se orgulhar de ter vencido uma das estrelas consagradas do PFL e nada menos em seu estado natal. Collard iniciou a luta de forma tipicamente agressiva, usando seu boxe afiado para diminuir a distância e pressionar Burnell. O dinamarquês disparou em pé, mas sabia que seu caminho mais inteligente para a vitória seria utilizar seu especialista em luta livre.

Após o primeiro round, Burnell marcou várias quedas em Collard para neutralizar sua vantagem de trocação. Collard lutou muito para se levantar, mas Burnell recusou-se a dar-lhe espaço para operar. Em meio a vaias da multidão de Salt Lake City, Burnell manteve sua luta livre e se manteve firme na vitória com 29-28 pontos em todas as categorias.

No co-luta principal, o campeão meio-pesado do PFL de 2023, Impa Kasanganay, saiu na frente do candidato à Luta do Ano contra Jakob Nedoh. Os dois lutaram desde o início e Nedoh arrancou sangue primeiro, arrasando Kasanganay no primeiro round. Kasanganay conseguiu sair dos primeiros cinco minutos, depois levou a luta para Nedoh no segundo round antes de finalizar com uma série de socos no bem no final do quadro.

Kasanganay agora chega aos playoffs como o cabeça-de-chave número 1, com sua segunda finalização na temporada. Veja abaixo os confrontos das semifinais das categorias meio-pesado e leve:

Peso-pesado leve Semifinais

Não. 1Impa Kasanganay vs. Não. 4Josh Silveira

Não. 2Rob Wilkinson vs. Não. 3 Dovletdzhan Yagshimuradov

Leve Semifinais

Nº 1 Brent Primus vs. Nº 4 Clay Collard

Não. 2Gadzhi Rabadanov vs. Não. 3Michael Dufort

Também no card principal, Bruno Miranda conquistou uma corajosa vitória por decisão dividida sobre o ex-campeão dos leves do Bellator, Patricky Pitbull, Rob Wilkinson e Dovletdzhan Yagshimuradov garantiram suas vagas nos playoffs dos meio-pesados ​​com vitórias por decisão sobre Josh Silveira e Simon Biyong, respectivamente, e Alex Polizzi. destacou o campeão meio-pesado de 2021, Antonio Carlos Junior.

Veja os resultados completos do PFL Salt Lake City abaixo.

Mads Burnell derrotou. Colar de argila* por decisão unânime (29-28 x3)

Impa Kasanganay* definitivamente. Jakob Nedoh por nocaute técnico (golpes) (R2, 5:00)

Bruno Miranda derrotou. Patricky Pitbull por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Rob Wilkinson* definitivamente. Josh Silveira* via decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Dovletdzhan Yagshimuradov* definitivamente. Simon Biyong por decisão unânime (30-27 x3)

Alex Polizzi derrotou. Antonio Carlos Junior por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Brent Primus* definitivamente. Solomon Renfro por finalização (mata-leão) (R3, 3:21)

Sadibou Sy derrotou. Andrew Sanchez por nocaute técnico (golpes) (R3, 4:02)

Gaji Rabadanov* definitivamente. Elvin Espinoza por decisão unânime (30-27 x3)

Adam Piccolotti derrotou. Michael Dufort* via decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Sérgio Cossio derrotou. Anthony Romero por decisão unânime (29-28 x3)

Brahyan Zurcher derrotou. Julian Ruiz por nocaute (soco) (R2, 1:26) | Assistir ao final

*Qualificado para os playoffs