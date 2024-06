Resultados do PFL Salt Lake City: Collard x Burnell

MMA Fighting tem resultados do PFL Salt Lake City para o card de luta Collard vs. Burnell e muito mais no Huntsman Center em Salt Lake City na noite de sexta-feira.

No evento principal, os pesos leves Clay Collard e Mads Burnell se enfrentam em uma disputa de veteranos com implicações nos playoffs. A vitória de Collard sobre Patricky Pitbull no segundo turno em abril o colocou em posição para uma vaga na pós-temporada, enquanto Burnell busca sua primeira vitória como membro do elenco do PFL.

O campeão meio-pesado do PFL de 2023, Impa Kasanganay, luta contra Jakob Nedoh no co-evento principal.

Confira os resultados do PFL Salt Lake City abaixo.

Cartão principal (ESPN, ESPN + às 20h ET)

Clay Collard x Mads Burnell

Impa Kasanganay vs. Jakob Nedoh

Patricky Pitbull x Bruno Miranda

Rob Wilkinson x Josh Silveira

Dovletdzhan Yagshimuradov vs. Simon Biyong

Antônio Carlos Júnior vs. Alex Polizzi

Card Preliminar (ESPN + às 17h ET)

Brent Primus x Solomon Renfro

Sadibou Sy vs. André Sanches

Gadzhi Rabadanov vs. Elvin Espinoza

Michael Dufort vs. Adam Piccolotti

Antônio Romero vs. Sérgio Cossio

Brahyan Zurcher x Julian Ruiz