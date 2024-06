Resultados do UFC na Arábia Saudita: Kelvin Gastelum vence Daniel Rodriguez na decisão após desastre na redução de peso

Kelvin Gastelum conquistou uma vitória no UFC Arábia Saudita, mas não sem muita polêmica depois de não conseguir bater o peso para o que estava originalmente programado para ser uma luta de meio-médio.

O oponente Daniel Rodriguez concordou com a disputa dos médios, que aconteceu no sábado em Riad. Ao longo da luta de três rounds, Gastelum pressionou continuamente Rodriguez com seu boxe e misturou quedas para mantê-lo desequilibrado. Quando acabou, os juízes marcaram a luta por 30-27, 30-27 e 29-28 com Gastelum conquistando a vitória.

Após a luta, Gastelum pediu desculpas ao UFC por seu último acidente de peso, que foi um problema comum que ele enfrentou quando tentou competir na categoria até 170 libras no início de sua carreira.

“Dana [White]Caçador [Campbell], Quero ser o melhor empresário que posso ser”, disse Gastelum. “Tenho a melhor intenção para esta empresa. Quero ficar no UFC para sempre. Lamento que o que aconteceu esta semana tenha sido inaceitável. Eu prometo que ficarei melhor. Procuro sempre ser melhor, é o que é. Eu estive lá com os melhores. Essa foi uma luta muito importante para mim.”

Ambos os lutadores arremessavam couro pesado cedo e com frequência. Gastelum tentou diminuir a distância de seu oponente mais alto e mais longo, e acertou socos melhores ao longo do round inicial, ao mesmo tempo que misturou chutes nas pernas na hora certa.

Só no final do primeiro round é que Rodriguez finalmente acertou Gastelum com uma combinação desagradável de socos que chamou sua atenção. Quando Rodriguez ficou um pouco mais comedido nos socos, começou a acertar com mais regularidade.

Rodriguez encontrou um lar para uma vantagem direta com a mão direita e uma grande esquerda atrás dela que jogou a cabeça de Gastelum para trás. Isso fez com que Gastelum buscasse a queda, mas Rodriguez foi rápido no contra-ataque e se levantou novamente.

Houve muitos tiros fortes conectando Gastelum e Rodriguez, mas foi o primeiro Lutador final vencedor que se manteve mais ativo na reta final. Com o passar do tempo no round final, Gastelum ainda tinha muito combustível no tanque e isso lhe permitiu derrotar Rodriguez com uma queda no final da luta.

Com Gastelum no topo, ele manteve o controle e continuou aplicando punições até que a buzina soou para solidificar sua vitória. Apesar de tudo ter acontecido durante a semana da luta, Gastelum deu conta do recado na jaula e melhorou seu recorde para 2-3 nas últimas cinco lutas.