Resultados e análises ao vivo do UFC 303: Pereira x Prochazka 2

Alex Pereira defende o título dos meio-pesados ​​em revanche contra o ex-campeão Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303, no sábado, 29 de junho, em Las Vegas. O card principal da T-Mobile Arena é no pay-per-view ESPN+ às 22h ET, com preliminares e preliminares iniciais na ESPN e ESPN+ começando às 18h

Pereira (10-2) venceu três lutas seguidas, incluindo um TKO no segundo round de Prochazka em novembro, que rendeu ao brasileiro o título vago de 205 libras. Pereira é o número 3 no ranking libra por libra da ESPN.

Prochazka (30-4-1), que ocupa o segundo lugar (atrás de Pereira) no ranking dos meio-pesados ​​​​da ESPN, venceu 14 das últimas 15, sendo a luta de Pereira sua única derrota desde 2015.

Além disso, o co-evento principal estava marcado para apresentar Brian Ortega contra Diego Lopes em uma disputa de peso leve. No entanto, com Ortega se sentindo mal, Dan Ige entrou em cena para enfrentar Lopes em uma luta de peso combinado em 165 libras.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir ou transmitir o UFC 303, incluindo todas as 13 lutas do card. Volte aqui depois para ver os resultados e como assistir aos replays de cada confronto.

Card de luta do UFC 303

ESPN+ PPV, 22h horário do leste dos EUA

Campeonato dos meio-pesados: Alex Pereira (c) vs. Jiri Prochazka

Peso leve: Dan Ige x Diego Lopes

Peso meio-pesado: Anthony Smith vs. Roman Dolidze

Peso galo feminino: Mayra Bueno Silva x Macy Chiasson

Peso meio-médio: Ian Machado Garry x Michael Page

ESPN/ESPN+, 20h

Peso médio: Joe Pyfer vs. Marc-Andre Barriault

Peso pena: Cub Swanson vs. Andre Fili

Peso pena: Charles Jourdain vs. Jean Silva

Peso galo masculino: Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

ESPN/ESPN+, 18h

Peso palha: Michelle Waterson-Gomez vs. Gillian Robertson

Peso pesado: Andrei Arlovski x Martin Buday

Peso mosca masculino: Rei Tsuruya vs. Carlos Hernandez

Peso galo masculino: Ricky Simon x Vinicius Oliveira

(c) = atual campeão

‘Poatan’ fala sobre pneus furados, Jiri Prochazka e mais

Alex Pereira conversa com Brett Okamoto para discutir dedos quebrados, troca de pneus e sua próxima defesa de título contra Jiri Prochazka no UFC 303, em Las Vegas.

Hale: Pereira ajuda motorista preso a trocar pneu

Por dentro da queda livre de sete anos de Conor McGregor

Samir Hussein/WireImage

Conor McGregor estava programado para retornar no UFC 303, mas uma lesão no dedo do pé é a última saga do irlandês. McGregor tem perseguido os máximos profissionais e monetários que alcançou há quase sete anos, desde a noite em que saiu do ringue de boxe contra Mayweather. O que aconteceu desde 2017 foi apenas uma vitória no UFC e inúmeros contratempos, incluindo: prisões, lesões, ações judiciais e múltiplas alegações de agressão sexual.

Leia a história completa aqui.

McGregor compartilha status de lesão e promete estar pronto para a próxima luta

jogar 13:00 Conor McGregor quer estar 100% antes da próxima luta Conor McGregor explica sua lesão e detalha como está se preparando para sua próxima luta no UFC.

Conor McGregor esteve presente no evento do Bellator Dublin para apoiar Sinead Kavanagh em sua luta contra Arlene Blencowe. Após a partida Blencowe-Kavanagh, McGregor falou na entrevista pós-luta e detalhou sua situação de lesão junto com seus planos de retornar ao octógono no final do ano.

Classificando as lutas do UFC 303: Sem McGregor-Chandler, quem sobe?

O revigorado evento principal de sábado é uma revanche da luta acirrada de novembro passado, na qual Alex Pereira ganhou o cinturão. Foi disputado acirradamente e pendeu para ambas as direções — principalmente para Jiri Procházka, honestamente — antes de Pereira acertar um contragolpe de gancho de esquerda no Round 2, que foi o começo do fim. Falando em começos, no entanto: o destaque mais arrepiante veio durante as apresentações pré-luta, quando os lutadores ficaram em seus cantos olhando um para o outro através da gaiola, nenhum dos dois movendo um músculo. Se Pereira e Procházka puderem trazer essa energia arrepiante novamente no sábado, teremos uma boa.

Várias histórias serão contadas no UFC 303. Aqui estão as mais intrigantes, enquadradas como perguntas a serem respondidas na noite da luta.

Leia a história completa aqui.

Escolhas de especialistas e melhores apostas: Onde está o valor no UFC 303 e no PFL?

Brett Okamoto conversou com Anthony Smith, peso meio-pesado do UFC e analista da ESPN, para saber sua perspectiva sobre a luta principal do UFC. Os especialistas em apostas da ESPN, Ian Parker e Reed Kuhn, acrescentam suas percepções e análises sobre o evento principal do UFC e outras apostas intrigantes que gostam nos cards de luta deste fim de semana.

Leia a história completa aqui.

Equipe de transmissão do UFC 303 presenteada com o ‘melhor encontro de lutadores de todos os tempos’

Antes de sua luta no UFC 303, Ian Machado Garry se encontrou esta semana com a equipe de transmissão do UFC — junto com um convidado especial, seu filho mais novo, que fez Daniel Cormier, Jon Anik e o resto da equipe rirem com suas imitações de lutadores certeiras. Confira quais estrelas do UFC o jovem imitou — dica: uma é a atração principal no sábado, e outra deveria ser — e veja por que a entrevistadora de bastidores Megan Olivi chamou isso de “o maior encontro de lutadores de todos os tempos, absolutamente incrível”.

