Revanche de Floyd Mayweather x John Gotti III anunciada para 24 de agosto na Cidade do México

Parece que Floyd Mayweather e John Gotti III vão voltar atrás, e desta vez para valer.

Na noite de sexta-feira, Mayweather anunciou que uma revanche entre o invicto boxeador e seis vezes veterano do MMA acontecerá no dia 24 de agosto, na Cidade do México. “Money” fez um anúncio semelhante em novembro passado para uma luta durante o fim de semana do Super Bowl em Las Vegas, mas nunca se materializou e, na verdade, o próprio Gotti nunca confirmou a reserva.

Desta vez, Gotti divulgou a nova data em diversos posts em seus stories do Instagram.

Os dois lutadores disputaram uma luta de exibição em junho de 2023, onde as coisas terminaram de forma caótica.

No sexto round de um caso um tanto esquecível, a energia furiosa entre Mayweather e Gotti transbordou em confusão quando o árbitro Kenny Bayless interrompeu a luta, o que levou Gotti a continuar a enfrentar Mayweather e ambos os lados entrando no ringue para uma luta corpo a corpo feia. .

O neto de 31 anos do infame chefe da máfia John Gotti tem 5-1 como lutador profissional de MMA, mas mudou para o boxe após sua primeira derrota no MMA para Nick Alley em uma grande reviravolta na CES 61 em outubro de 2020. Gotti está 2 a 0 em sua carreira no boxe profissional, incluindo uma vitória por nocaute no primeiro round em janeiro de 2023.

Mayweather, 47 anos, tem se mantido ocupado com lutas de exibição contra nomes como Logan Paul, Deji e até Tenshin Nasukawa desde que derrotou Conor McGregor em sua última luta de boxe profissional em agosto de 2017.