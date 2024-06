Revelada a causa da morte do filho de Paul Mitchell, Angus, afogamento acidental em piscina

Paulo MitchellA morte do filho permanece envolta em mistério – porque embora agora saibamos como ele morreu… ainda não está claro exatamente o que levou a isso.

O TMZ obteve o relatório policial e o relatório do médico legista para Angus MitchellO caso da morte de AM no Havaí – e a papelada certamente lança mais luz sobre o que aconteceu antes da morte de AM… bem como o que aconteceu na tentativa de salvá-lo.

De acordo com os documentos, os policiais dizem que testemunhas disseram que Angus estava em uma festa com amigos na noite anterior, quando foi encontrado no fundo da piscina de sua casa em Honolulu… mas ninguém tinha uma explicação clara sobre por que ele entrou na água. .apenas para nunca mais ressurgir.

Para encurtar a história… um motorista apareceu na casa de Angus naquela manhã de janeiro. 3 – quando ele deveria ser pego e levado ao aeroporto – mas Angus não foi encontrado em lugar nenhum. Após uma busca rápida, o motorista descobriu Angus na água… parecendo sem vida.

Os policiais dizem que ele mergulhou e o retirou, tentando aplicar-lhe RCP – e quando os primeiros socorros chegaram, eles continuaram tentando fazer o mesmo… até mesmo usando um desfibrilador.

No final, as medidas de salvamento não tiveram sucesso e Angus foi declarado morto.

Os policiais fizeram uma investigação completa e dizem que depois de conduzir as entrevistas – a última coisa que qualquer um dos amigos de Angus disse que se lembrava era dele indo sozinho para o deck da piscina, sem parecer sob influência de álcool ou parecendo indisposto. Há até vídeos de vigilância feitos – e imagens estáticas mostram Angus no quintal entrando na água.

Como dissemos… nenhum dos amigos de Angus achou que havia algo de errado com ele – notando que ele não estava tomando nenhum medicamento, nem estava sob qualquer tipo de estresse… ele também está em forma/saudável.

A única coisa citada pelas testemunhas no relatório é que Angus havia bebido na noite anterior – mas não parece que alguém tenha ficado alarmado com a quantidade. Em termos do médico legista – dizem que Angus morreu por afogamento acidental… mas não parece haver qualquer menção à toxicologia. FWIW, grande parte da papelada também é fortemente redigida.

Contamos a história… Paul estava literalmente postando fotos dele e de seus amigos na reunião do dia anterior ele apareceu morto – e ele parecia tão feliz quanto poderia estar. Ele era coproprietário do império de produtos para cabelos da John Paul Mitchell Systems, de seu pai.

Ele tinha 53 anos.