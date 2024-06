Revelada a causa oficial da morte de TikToker Eva Evans

Um representante médico legista de Nova York disse ao TMZ … Eva morreu depois de se enforcar em seu apartamento em Nova York no sábado.

Como informamos, fontes policiais encontrei Eva pendurada dentro de sua casa depois de obter a chave de um amigo que a viu pela última vez na manhã anterior. Quando os paramédicos chegaram, declararam que ela estava morta no local.

Eva era conhecida no TikTok por postar conteúdo do dia a dia sobre jovens de 20 e poucos anos em Nova York … e ela também criou uma série da web chamada ‘Club Rat’ sobre a cena do namoro.