Revisão do VAR: Por que nenhum cartão vermelho para Rodri, gol anulado da Croácia

Estamos analisando todas as decisões do VAR tomadas ao longo de todos os 51 jogos da Euro 2024. No sábado, o meio-campista espanhol Rodri escapou do cartão vermelho ao conceder um pênalti contra a Croácia, que teve o gol resultante anulado. Mas por que?

Após cada jogo, analisamos os principais incidentes para examinar e explicar o processo tanto em termos do protocolo VAR como das Leis do Jogo.

Possível cartão vermelho: desafio de Rodri sobre Petkovic

O que aconteceu: A Croácia recebeu um pênalti aos 78 minutos, quando Rodri fez falta sobre Bruno Petkovic, que parecia certo de marcar. O árbitro Michael Oliver mostrou cartão amarelo ao jogador espanhol com o VAR, Stuart Attwell, verificando tanto a cobrança de pênalti quanto um possível cartão vermelho.

Decisão do VAR: Penalti válido, remate de Petkovic defendido por Unai Simón.

Rodri derruba Bruno Petkovic. Imagens de Julian Finney/Getty

Revisão do VAR: A entrada de Rodri parece que deveria resultar em cartão vermelho, e certamente aconteceu nas temporadas anteriores. No entanto, o IFAB, os legisladores do futebol, não gosta de um cartão vermelho quando um jogador realiza uma acção futebolística normal em relação a um adversário. Tanto é verdade que no ano passado a lei para negar uma oportunidade óbvia de gol (DOGSO) foi ainda mais flexibilizada.

Agora diz que quando um jogador defensor nega a um adversário uma oportunidade óbvia de marcar um gol, cometendo uma infração que foi uma tentativa de jogar a bola ou um desafio para a bola “dentro da área, então isso deve ser tratado como comportamento antidesportivo e o jogador apenas recebe o cartão amarelo.

Isso significa que praticamente qualquer desafio com os pés dentro da caixa será agora considerado comportamento antidesportivo, em vez de DOGSO.

Um jogador que “não tem possibilidade de jogar a bola” ainda existe por lei, mas teria que ser excepcionalmente cínico para se qualificar para um cartão vermelho, que é essencialmente reservado para “segurar, puxar, empurrar”.

Duas temporadas atrás isso seria um cartão vermelho, agora não é tão claro.

Você também pode argumentar que a penalidade em si foi leve, já que Petkovic caiu teatralmente, mas uma vez aplicada, ela não será anulada.

Possível invasão: Perisic no gol de Petkovic

O que aconteceu: Petkovic se adiantou para marcar o pênalti, mas o goleiro Simón defendeu. A bola perdida correu para Ivan Perisic, que marcou para Petkovic marcar na segunda tentativa. Enquanto os jogadores comemoravam, Attwell verificava se havia invasão.

Decisão do VAR: Gol anulado.

Ivan Perisic foi um dos dois atacantes que invadiram a área no momento da cobrança do pênalti. Raposa

Revisão do VAR: Enquanto o goleiro avançava, ele estava com um pé nivelado com a linha do gol, então foi uma defesa legal.

Perisic, porém, estava invadindo – o que é penalizado pelo VAR se tiver impacto material no resultado. Como Perisic criou o gol para Petkovic, fica claro que ele o fez.

Depois é uma questão de recomeçar e a disciplina de todos os jogadores espanhóis é fundamental.

Se apenas a equipe atacante estiver avançando, o reinício será um tiro livre indireto para a Espanha.

No entanto, se jogadores de ambas as equipes estiverem invadindo, a penalidade será repetida. Mas todos os jogadores espanhóis mantiveram a linha na entrada da área.

Perisic era um dos dois jogadores croatas dentro da área no momento em que o pênalti foi marcado, então não há retomada e a Espanha cobra a falta.