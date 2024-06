Revisão do VAR: Por que o gol de Simons para a Holanda estava impedido

Estamos analisando todas as decisões do VAR tomadas ao longo de todos os 51 jogos da Euro 2024. Na sexta-feira, a Holanda pensou ter marcado contra a França, mas o gol foi anulado por impedimento. O que aconteceu?

Após cada jogo, analisamos os principais incidentes para examinar e explicar o processo em termos do protocolo VAR e das Leis do Jogo.

Possível gol: Dumfries recebe impedimento no gol de Simons

O que aconteceu: Xavi Simons marcou o que considerou ser o primeiro gol da Holanda aos 69 minutos. No entanto, enquanto os jogadores comemoravam, o árbitro Anthony Taylor discutia o gol com seu assistente, que foi anulado por impedimento.

Decisão do VAR: Nenhuma meta.

Denzel Dumfries estava em posição de impedimento perto do goleiro Mike Maignan. Ralf Ibing – firo sportphoto/Getty Images

Revisão do VAR: Tudo isso se resume às nuances da lei do impedimento e quando um jogador em posição de impedimento está interferindo no adversário.

Simons acertou um chute de primeira que acertou o canto inferior direito do gol. Tudo bem até agora.

No entanto, Denzel Dumfries ficou em posição de impedimento entre o goleiro Mike Maignan e a trajetória da bola.

Maignan teria defendido o chute? Isso não é uma consideração para os árbitros, não há decisão sobre a habilidade do goleiro. O que os árbitros devem se perguntar é se Dumfries teve algum impacto sobre Maignan e se isso afetou sua decisão de não mergulhar para tentar a defesa. O goleiro teria que mergulhar no jogador holandês para chegar à bola? É sem dúvida uma avaliação justa, considerando a posição de Dumfries.

Foi uma decisão bastante fácil descartar o gol. Portanto, a parte verdadeiramente controversa é por que o VAR, Stuart Attwell, e seus assistentes da Alemanha e da Suíça demoraram tanto para apoiar a decisão em campo: 2 minutos e 47 segundos depois que Taylor apitou para o impedimento. É a revisão VAR mais longa do torneio. Deveria ter sido uma verificação rápida e completa – o que teria deixado mais claro que a chamada em campo estava realmente correta.

Se não tivesse sido dado por Taylor e seu assistente, uma longa verificação do VAR seria muito mais compreensível e o gol poderia ter sido mantido, já que a interferência é uma decisão subjetiva.

Deve-se lembrar que o árbitro só será enviado ao monitor para mudar sua decisão, não apenas para confirmá-la.

Embora os holandeses possam se sentir prejudicados, eles se beneficiaram em circunstâncias um pouco mais controversas na Copa do Mundo FIFA de 2022. No jogo da fase de grupos, o Equador pensou ter empatado à beira do intervalo, por intermédio de Pervis Estupiñán, mas o gol foi anulado em campo por impedimento contra Jackson Porozo. Ele também ficou perto do goleiro, entre ele e a trajetória da bola – mas Andries Noppert já havia mergulhado na direção oposta. Decisão em campo, apoiada pelo VAR.

A Holanda se beneficiou quando o equatoriano Jackson Porozo foi impedido perto do goleiro holandês. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

As decisões passivas de impedimento, quando o jogador infrator não toca ou tenta jogar a bola, são sempre as mais controversas. Mas o que é polêmico e o que a lei pretende não casam.