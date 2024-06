RFK Jr. Diz que se o novo democrata tomar o lugar de Biden, ele fará um acordo

TMZ. com

Kennedy apareceu sexta-feira no “TMZ Live” e reafirmou seu desafio… se alguém como o Governador Gavin Newsom Senador Rafael Warnock Governador Gretchen Whitmer ou Governador Wes Moore Se conseguir a nomeação, ele quer uma votação independente realizada em outubro. Quem vota melhor contra Trunfo cruzará a linha de chegada e o outro se retirará.

Biden nunca respondeu a Oferta de RFK … o que ele disse não ser surpreendente. Um candidato diferente poderia, no entanto, aceitar a oferta dele para criar unidade.

Kennedy acha que venceria uma votação, dizendo-nos… “Acho que meus números são os mais fortes em comparação com os de Donald Trump e se eles quisessem aceitar esse acordo, eu aceitaria.”

RFK diz que é desanimador que, com centenas de milhões de americanos, tenhamos terminado com uma revanche de Biden vs. Trunfo. Ele dobrou a aposta em Biden, dizendo que o presidente realmente fez 45 parecer razoável e simpático.