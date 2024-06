RFK Jr. Oferece acordo a Biden para vencer Trump, mas um deles tem que desistir

O candidato independente sentou-se com Dr. Fil para uma entrevista que será lançada na noite de quinta-feira, antes do debate – e em um clipe, RFK Jr. critica a crença generalizada de que ele está sendo um spoiler nas eleições deste ano.

Kennedy cita um Pesquisa de análise Zogby divulgado no mês passado, que afirma que Biden não pode vencer Trump frente a frente – mas RFK Jr. na verdade, poderia derrotar 45 por uma margem apertada.

RFK argumenta que é por isso que ele não é um spoiler… ele diz que um spoiler é um candidato que permanece apesar de não ter chance de realmente vencer a corrida e acaba arruinando as chances de outra pessoa.

A entrevista de Kennedy é a melhor maneira de ele transmitir sua mensagem… porque ele não entrará no palco do debate na noite de quinta-feira com Biden e Trump.