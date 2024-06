Richard Riakporhe vai (quase) realizar sonho de infância

Richard Riakporhe realizará um sonho de infância no sábado em Londres, quando se apresentar no Selhurst Park, casa do Crystal Palace da Premier League inglesa.

Mas em vez de jogar pelo Palace, Riakporhe tentará ganhar seu primeiro título mundial ao boxear Chris Billam-Smith pelo cinturão de pesos cruzados da WBO.

“Cresci no sudeste de Londres e meu sonho quando criança era ser jogador de futebol e jogar no Palace”, disse Riakporhe à ESPN. “Eu costumava jogar como zagueiro e atacante. Eu esperava entrar no Palace e meu amigo foi testado. Mas quando eu tinha 16 ou 17 anos, me disseram que eu não era bom o suficiente. Isso partiu meu coração, e Me apaixonei pelo jogo por um tempo, parei de acompanhá-lo, parei de jogar, e foi aí que entrei no boxe então só segui o boxe, e só quando fiquei mais velho é que comecei a seguir o futebol novamente. .”

Riakporhe (17-0, 13 KOs), 34, espera que alguns dos jogadores do Palace estejam na luta para apoiá-lo enquanto ele busca encerrar o reinado de seu rival inglês em uma segunda defesa de título.

“Já estou envolvido com o Palace há algum tempo e conheço alguns jogadores como Joel Ward, Will Hughes, Ebere Eze, Michael Olise, Dean Henderson e outros”, disse Riakporhe. “Alguns disseram que estarão na minha luta se não estiverem no Campeonato Europeu”. Quatro jogadores do Crystal Palace foram recentemente nomeados para a seleção inglesa para a Euro 2024, que começa em 14 de junho.

Riakporhe disse que a energia da luta no estádio será irreal e que o ímpeto e todo o apoio estarão do seu lado.

“A luta é na área onde cresci e terei pessoas me observando e querendo que eu vença”, disse Riakporhe. “Você sente essa energia quando está no ringue, e Chris sabe disso porque ganhou este título no campo de Bournemouth. [Vitality Stadium] na frente de seus próprios fãs. Isso será diferente para ele.”

Richard Riakporhe, à direita, enfrenta Chris Billam-Smith pelo título mundial cruiserweight da WBO no sábado em Londres. Imagens de James Fearn/Getty

Riakporhe, que começou no boxe aos 19 anos, é um perfurador pesado que parou seus últimos cinco oponentes e venceu Billam-Smith (19-1, 13 KOs), 33, por decisão dividida em 2019. Billam-Smith ganhou o cinturão WBO com uma decisão majoritária sobre Lawrence Okolie há um ano, depois derrotou Mateusz Masternak em oito rodadas em dezembro.

“Suas últimas duas lutas foram difíceis para ele, mas não será fácil neste nível”, disse Riakporhe. “Ele encontrou uma maneira de passar, mas deu alguns chutes e isso pode ser negativo. Acho que ele vai ser muito tight contra mim porque sabe que sou um grande perfurador.

“O poder do soco vai ser muito importante. É uma montanha enorme para ele escalar porque ele terá que correr riscos e só preciso de um tiro meu, e irei para essa luta com más intenções.”

Mas fora do ringue, Riakporhe é uma pessoa diferente. Ele é formado em comunicação de marketing e faz campanha contra os perigos do crime com faca depois de ter sido esfaqueado no peito quando era adolescente.

“Crescer no sudeste de Londres e não ter nenhum modelo positivo, nenhuma oportunidade e nenhuma colher de prata foi difícil”, disse Riakporhe. “A maioria das pessoas na região acabou na prisão ou drogada; poucas pessoas conseguiram escapar porque não havia muita esperança. Reiss Nelson, que joga no Arsenal, e Jason Euell, que jogou no Charlton, e Rio Ferdinand, que viveu um pouco mais longe, em Peckham, houve aqueles que se saíram bem. Mas a maioria das pessoas se tornou produto de seu próprio ambiente, e foi uma batalha para mim evitar entrar em certas coisas.”

Enquanto Riakporhe entra em sua maior luta até agora, ele sabe que oportunidades maiores o aguardam se conseguir vencer Billam-Smith pela segunda vez. O campeão indiscutível dos pesos pesados, Oleksandr Usyk, disse recentemente que planeja retornar ao peso cruzador porque acha que manter o peso é um fardo muito grande.

“Eu adoraria lutar contra Oleksandr Usyk. Quero enfrentar o melhor e ele é um super lutador”, disse Riakporhe. “Uma vez que você perde muito peso e líquidos, isso afetará seu poder e força, e eu definitivamente me dou a chance de vencê-lo.

“Eu não ficaria surpreso se ele fosse para o peso-ponte [201-224 pounds, a new division between cruiserweight and heavyweight] primeiro, e eu consideraria subir para o peso ponte porque sempre disse que quero ser campeão mundial multipeso.”