Risacher pode ser a última escolha internacional número 1 no draft da NBA

O draft de 2024 da NBA começa na quarta-feira (20h ET na ABC, ESPN e ESPN +) com outro prospecto internacional no topo da última projeção – o atacante francês Zaccharie Risacher.

De acordo com o mais novo mock draft da ESPN, o Atlanta Hawks selecionará Risacher como a escolha geral número 1.

Risacher passou a última temporada jogando pelo JL Bourg na liga francesa LNB Élite, com média de 11,1 pontos e quatro rebotes na EuroCup e Pro A. Ele também apareceu nas seleções sub-16, sub-17 e sub-19 da França.

Com Risacher projetado para chegar ao primeiro lugar, quarta-feira pode marcar o segundo ano consecutivo e a quarta vez na era do draft moderno (desde 1966) que a melhor seleção geral é um jogador internacional, de acordo com ESPN Stats & Information.

Aqui está uma olhada em outros candidatos internacionais que alcançaram o primeiro lugar no draft da NBA e como eles se saíram em suas temporadas de estreia.

Ano: 2023

Estatísticas: 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências, 3,6 bloqueios

O primeiro jogador internacional a ser selecionado como o número 1 geral desde 2006, Wembanyama deixou sua marca em sua temporada de novato. Ele ganhou o prêmio de Novato do Ano, recebeu honras de NBA All-Defensive Team e liderou a NBA em bloqueios por jogo.

O pivô francês do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, com seu troféu de Estreante do Ano de 2023-24. (Foto de SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Images)

Wembanyama é o terceiro jogador com média de 20 pontos, 10 rebotes, 3,5 assistências, 3,5 bloqueios e 1 roubo de bola em uma temporada desde que os bloqueios se tornaram uma estatística oficial em 1973-74 – Hakeem Olajuwon e Kareem Abdul-Jabbar foram os outros a fazê-lo, de acordo com estatísticas e informações da ESPN.

O fenômeno dos Spurs também se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter 250 bloqueios e 100 arremessos de 3 pontos em uma única temporada.

Ano: 2006

Estatísticas: 11,6 pontos, 3,9 rebotes, 0,8 assistências

O atacante do Toronto Raptors, Andrea Bargnani, recebeu honras de All-Rookie em sua temporada de estreia na NBA. (Foto de Ron Turenne/NBAE via Getty Images)

Bargnani ajudou o Raptors a conquistar sua primeira vaga nos playoffs desde 2002 em sua temporada de estreia. Ele teve um início lento, mas melhorou com o passar da temporada, ganhando honras de All-Rookie.

Bargnani marcou pelo menos 20 pontos quatro vezes, incluindo 23, o recorde de sua carreira, contra o Orlando Magic em dezembro. O italiano terminou em segundo lugar na votação de Estreante do Ano para o armador do Portland Trail Blazers, Brandon Roy.

Ano: 2002

Estatísticas: 13,5 pontos, 8,2 rebotes, 1,7 assistências, 1,8 bloqueios

O entusiasmo que se seguiu à entrada de Yao no draft de 2002 foi semelhante ao de Wembanyama 20 anos depois. O centro chinês se tornou o candidato internacional mais bem elaborado de todos os tempos quando os Rockets o selecionaram.

O pivô do Houston Rockets, Yao Ming, recebeu honras de NBA All-Star em sua temporada de estreia. (Foto de Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)

Yao fez com que a decisão valesse a pena, ganhando honras de All-Star e terminando em segundo lugar na votação de Estreante do Ano. Ele teve 27 duplas em 72 jogos, com destaque para um desempenho monstruoso de 29 pontos, 10 rebotes e 6 bloqueios contra o Indiana Pacers em dezembro de 2002.

A estrela do Rockets foi introduzida no Hall da Fama do Basquete em 2016, o primeiro cidadão chinês a ser empossado.