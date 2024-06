Robert F. Kennedy Jr. Diz que Biden teme debatê-lo mais do que Trump

TMZ. com

Não parece Robert F. Kennedy Jr. vai ter a chance de participar Presidente Biden e ex-prez Donald Trump no palco do debate este mês – e ele acha que é principalmente Biden que o está bloqueando.

Conversamos com o candidato presidencial independente no “TMZ Live” de quarta-feira e ele explicou por que recentemente apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral Federal contra a CNN… alegando que ela conspirou com a campanha de Biden para mantê-lo fora da confusão para junho. 27 debates.