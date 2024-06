Robert Whittaker ainda está aberto à luta com Khamzat Chimaev: ‘Podemos acertar as contas outro dia’

Robert Whittaker conquistou uma posição importante na luta principal do UFC Arábia Saudita contra um adversário perigoso e, pouco depois, seu oponente originalmente escalado, Khamzat Chimaev, aproveitou para responder.

Pouco depois de Whittaker nocautear Ikram Aliskerov no primeiro round – o substituto de Chimaev – na luta principal de sábado, o invicto Chimaev comentou o resultado nas redes sociais.

Parabéns @robwhittakermma Ainda não terminamos o trabalho!

Desejo-lhe uma rápida recuperação @ikram_aliskerov cabeça erguida meu irmão ☝ -Khamzat Chimaev (@KChimaev) 22 de junho de 2024

“Parabéns [Robert Whittaker], ainda não terminamos”, disse Chimaev, de acordo com uma tradução do Google no Twitter. “Desejo-lhe uma rápida recuperação [Ikram Aliskerov]mantenha a cabeça erguida, meu irmão.

Falando aos repórteres após sua segunda vitória consecutiva, Whittaker foi questionado sobre os comentários de Chimaev, e Whittaker riu ao mesmo tempo que disse a Chimaev para pisar no freio um pouco, considerando que ele acabou de completar uma luta.

“Não pule em mim assim que eu terminar uma luta”, disse Whittaker durante a coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Não quero que as pessoas façam isso – digo isso, mas provavelmente também fiz isso uma ou duas vezes. Deixe-me ficar com este um pouco, certo? Podemos acertar as contas outro dia.

Chimaev foi forçado a desistir da luta contra Whittaker após adoecer menos de duas semanas antes da primeira viagem do UFC à Arábia Saudita. Teria sido a primeira luta de Chimaev no ano, e a primeira desde a vitória por decisão majoritária sobre Kamaru Usman no UFC 294, em outubro passado.

Em sua entrevista pós-luta, Whittaker manifestou interesse em ser reserva para a luta principal do título dos médios do UFC 305 entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya. Quando questionado se ele competiria naquele card contra um adversário diferente em Perth, Whittaker disse que precisa conversar algumas vezes antes de tomar essa decisão.

“É em casa, pretendo estar lá de uma forma ou de outra”, disse Whittaker. “Mas preciso voltar e falar com minha equipe. Preciso conversar com minha equipe sobre isso. Temos que trabalhar nos outros caras que estão se preparando. Eu aceitei essa luta e isso meio que empurrou muitas coisas. Quero voltar e falar com minha equipe.

“Perth, é na minha região. Mas, sim, deixe-me falar com minha equipe.”