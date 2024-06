Robert Whittaker derrota Ikram Aliskerov no UFC Fight Night

Se alguém alguma vez duvidou da disposição de Robert Whittaker de lutar contra qualquer um a qualquer momento, ele provou que estavam errados e em algum sábado.

Naquela que foi sem dúvida a luta mais arriscada de sua carreira, Whittaker (26-7) nocauteou Ikram Aliskerov (15-2) com apenas 1 minuto e 49 segundos do início da luta principal dos médios no UFC Fight Night. A disputa até 185 libras foi a atração principal da primeira viagem do UFC à Arábia Saudita, que está competindo para desafiar Las Vegas como a considerada “Capital Mundial da Luta”.

Whittaker deveria enfrentar o invicto peso médio Khamzat Chimaev (13-0), mas Chimaev foi forçado a se retirar na semana passada por causa de doença. O UFC substituiu Chimaev por Aliskerov, um novato muito talentoso que só havia lutado duas vezes no UFC. Tornou-se uma situação de risco e sem recompensa para Whittaker, mas ele aceitou mesmo assim.

“Eu disse a todos, eu sou o bicho-papão”, disse Whittaker. “Sou o melhor do mundo e o confronto mais perigoso para qualquer um na categoria. Vou lutar em qualquer lugar, a qualquer hora. Provei isso esta noite”.

Apesar da história de Whittaker como ex-campeão do UFC, as probabilidades de apostas fecharam quase empatadas entre ele e Aliskerov. Aliskerov, 31 anos, é da mesma região do Daguestão que o campeão aposentado dos leves Khabib Nurmagomedov e não perdia desde 2019. Sua única derrota no sábado foi contra Chimaev.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Whittaker o surpreendeu com pouco mais de um minuto de luta com um contra-ataque de direita. O tiro colocou Aliskerov de patins e Whittaker o seguiu com um soco que o fez cambalear de volta para a cerca. Whittaker o seguiu até a jaula e deu um gancho de direita perfeito que basicamente encerrou a luta. O árbitro Marc Goddard deu a Aliskerov uma última chance de se recuperar, mas ficou claro que ele estava acabado.

Uma derrota teria sido um grande revés para Whittaker. Ele tem sido quase imbatível no peso médio; porém, suas três derrotas no UFC foram contra o atual campeão Dricus Du Plessis e o ex-campeão Israel Adesanya, que lutam no UFC 305, em agosto, em Perth, na Austrália. Esta vitória pelo menos mantém Whittaker na conversa pelo título no futuro próximo.

Imediatamente após a vitória, Whittaker disse que estaria disposto a dar uma reviravolta relativamente rápida e lutar no UFC 305.