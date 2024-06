Robert Whittaker diz que Khamzat Chimaev ‘se esquivou de uma bala’ no UFC Arábia Saudita

Robert Whittaker acredita que Khamzat Chimaev não teria se saído melhor do que no fim de semana passado.

No último sábado, Whittaker deveria enfrentar Chimaev na luta principal do UFC Arábia Saudita, até que uma doença tirou Chimaev do card. E embora Chimaev tenha lutado para chegar à jaula nos últimos anos, Whittaker diz que não tem dúvidas de que “Borz” conseguiria chegar à luta, até que lhe dissessem o contrário.

“Na verdade não, por causa da localização”, disse Whittaker a Ariel Helwani no A hora do MMA. “Eu sei que ele teve problemas para chegar a certos lugares e, obviamente, em termos de saúde, mas você não pode contabilizar a saúde. Obviamente o local, pensei, era muito bom para ele chegar lá. Mas é o que é. Estou feliz que ele esteja bem. Acho que ele está muito mais saudável do que estava saindo. Fora do octógono somos apenas pessoas. Não quero que ninguém fique doente.”

Em vez de Chimaev, Ikram Aliskerov interveio em curto prazo para salvar o evento, mas as coisas não correram bem para ele. Whittaker despachou Aliskerov sumariamente, nocauteando-o em menos de dois minutos em sua primeira vitória nos paralisações desde 2017. E Whittaker acredita que se Chimaev não tivesse desistido do evento, o resultado teria sido o mesmo.

“Eu estava bastante preparado e pronto”, disse Whittaker. “Tenho 99 por cento de certeza de que também teria engomado Khamzat. Nossos caminhos podem se cruzar um dia na divisão, como caras que estão no topo do jogo, mas ele se esquivou naquela noite, isso é certo.”

Claro, Chimaev não concorda. Pouco depois da vitória de Whittaker, “Borz” foi às redes sociais, dizendo a Whittaker que os dois ainda não haviam terminado, e o que Whittaker diz simplesmente o fez rir.

“Primeiro eu pensei, quando você vai me ver, mano?” Whittaker disse. “Você não pode entrar em muitos países. [Laughs]. Não vamos nos cruzar, cara. E eu não estarei na área. [Laughs].

“Como eu disse, sou peso médio. Se ele for peso médio – porque sei que às vezes ele também luta no meio-médio – se nós dois estivermos no topo do jogo, nossos caminhos podem se cruzar. Eu não te esquivei. Eu não assinei o contrato para lutar com você.”

Desde que chegou ao UFC em 2020, Chimaev tem lutado para se manter ativo devido a uma combinação de doença e restrições de viagem. A próxima data provável para o retorno de Chimaev seria o UFC 308, em outubro, quando a promoção segue para Abu Dhabi, e embora Whittaker não se comprometa com nada agora, se o UFC quiser remarcar a luta para então, “Bobby Knuckles” pode seja receptivo.

“Potencialmente”, disse Whittaker sobre um confronto em Abu Dhabi. “Vamos ver como isso acontece.”