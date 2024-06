Robert Whittaker: Ikram Aliskerov ‘pode ser’ mais perigoso que Khamzat Chimaev

Robert Whittaker está a tratar Ikram Aliskerov tal como trataria Khamzat Chimaev, ou qualquer um dos seus adversários: como o teste mais difícil que poderia enfrentar.

Uma mudança tardia de oponente faz com que o ex-campeão dos médios enfrente Aliskerov na luta principal do UFC Arábia Saudita, no sábado. Whittaker originalmente lutaria contra o invicto Chimaev, mas uma doença forçou Chimaev a sair da luta, o que levou os casamenteiros a retirar Aliskerov do co-evento principal do UFC Vegas 93 do fim de semana passado e inseri-lo na luta contra Whittaker.

Muito se falou sobre o que poderia significar para Whittaker ser o primeiro a vencer Chimaev e se ele ganharia outra chance pelo ouro no UFC, mas Whittaker está focado apenas no menos conhecido Aliskerov.

“Minha maior preocupação era garantir que a luta acontecesse, que a luta continuasse”, disse Whittaker no media day do UFC Arábia Saudita. “Minha maior preocupação agora é vencer o Ikram.”

“Ele é um adversário muito perigoso”, continuou ele. “Você pode ver no papel que ele pode ser mais perigoso [than Chimaev] por causa de quão completo ele é, mas honestamente, cada luta traz um nível de ameaça e um nível de perigo que deve ser enfrentado.”

Chimaev e Aliskerov lutaram entre si em 2019, um ano antes de Chimaev entrar no cenário do UFC. O encontro da Brave Combat Federation foi breve, mas competitivo, com Chimaev vencendo por nocaute.

Desde aquela época, a estrela de Chimaev continuou a crescer, e ele provavelmente já teria conquistado uma chance pelo título no peso meio-médio ou no peso médio, se não fosse pelos problemas de saúde que repetidamente fizeram com que o lutador desistisse das lutas. Whittaker não está desapontado por ser o último a perder uma luta com Chimaev, e ele sente que há muita coisa que sua equipe fez no camp que se aplicará ao seu adversário substituto.

“Não estou muito preocupado com isso, com quem estou lutando, vou ser honesto”, disse Whittaker. “Estou aqui para lutar. Eu estava em forma, estava pronto e é assim que sustento minha família. Todo mundo sabia que eu queria lutar. Estou aqui, então vou lutar.”

“Nesta fase do acampamento, todo o trabalho já foi feito”, continuou ele. “Estou em forma, sou forte, sou afiado e todas as habilidades que trabalhei para Chimaev, nenhuma habilidade é desperdiçada, nenhuma habilidade é inútil. Muito disso pode ser usado nessa luta, então todo o trabalho já foi feito. Estou pronto.”

Uma vitória sobre Chimaev teria empurrado Whittaker firmemente para a frente da fila dos pesos médios, onde aguardaria o vencedor da luta principal do UFC 305 entre o campeão Dricus du Plessis e Israel Adesanya. Ambos os lutadores detêm vitórias sobre Whittaker, mas o ex-campeão recentemente derrubou os adversários do ranking Paulo Costa e Marvin Vettori.

Chimaev estará fora de cogitação no futuro próximo e não há garantia de que uma vitória sobre Aliskerov tenha o mesmo peso aos olhos dos fãs e nem do UFC. Independentemente disso, Whittaker espera que a vitória traga os despojos adequados, seja uma disputa pelo título ou outra chance de lutar contra Chimaev.

“A única coisa certa no UFC é que vencer abre portas”, disse Whittaker. “Meu foco é exclusivamente neste sábado à noite, levantar a mão, e depois me preocuparei com o resto.”

“Se [Chimaev is] no topo do jogo e eu no topo do jogo, nossos caminhos se cruzarão”, continuou ele. “Não tenho nenhum adversário em particular com quem pretendo lutar. É só que eles me dão um nome e eu digo sim e então estamos aqui.”