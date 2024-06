Robert Whittaker não lutará no UFC 305, na Austrália: ‘Não sou substituto de ninguém, sou lutador da luta principal’

Robert Whittaker não competirá em Perth.

No último sábado, Whittaker conquistou a 17ª vitória de sua carreira no UFC, impedindo o substituto de última hora Ikram Aliskerov no primeiro round no UFC Arábia Saudita. Depois disso, Whittaker revelou que não estava apenas lidando com uma mudança de oponente em curto prazo, ele também passou por uma cirurgia para lidar com uma infecção na mandíbula pouco antes de partir para Riad.

Falando esta semana em A hora do MMAWhittaker revelou o que aconteceu com sua boca antes do evento e como isso afetou sua preparação.

“Não foi nada drástico”, disse Whittaker. “Alguns dias antes de eu voar, precisei fazer alguns canais radiculares. Eu tinha uma infecção bem feia no maxilar. Não foi nada de louco. Eu não teria tocado no assunto. Só doeu. Fiz um tratamento com antibióticos e, quando eles fizeram efeito, a dor passou. Eu estava bem.”

“Sinceramente, foi uma das piores dores que já tive”, continuou Whittaker. “Foi muito ruim. … Não estou brincando, os níveis de dor seriam 9,5 de 10. Foi muito ruim. Talvez eu simplesmente não aceite dor de dente muito bem. Mas a infecção estava na minha mandíbula. Foi literalmente uma dor.

“Doeu, mas não sei. Doeu, mas passou e eu fiquei bem. Provavelmente no meio da semana, quando eu estava em Dubai, a dor tinha sumido. Terminei meu tratamento com antibióticos. … Tudo [worked out].”

Apesar dos problemas, Whittaker marcou sua primeira finalização desde 2017 e agora está de volta ao meio da busca pelo título dos médios. O ex-campeão ficou tão animado após a vitória que até sugeriu que poderia dar uma reviravolta rápida e lutar no UFC 305, quando a promoção retornar a Perth, na Austrália.

No entanto, agora Whittaker diz que isso não está acontecendo.

“Esqueci totalmente que preciso consertar o resto dos dentes”, disse Whittaker. “A adrenalina estava aumentando, então esqueci totalmente que precisava fazer isso. Mas também não sou substituto de ninguém. Não sou substituto de ninguém. Sou um lutador do evento principal. Quando luto com um desses caras e luto pelo ouro, ou luto com qualquer um, sou um cara do main event. Vou colocá-los na minha mira e vou me preparar adequadamente e irei caçar.”

Quanto a quem Whittaker poderá lutar em seguida, isso ainda está no ar. “Bobby Knuckles” deveria enfrentar Khamzat Chimaev no UFC Arábia Saudita até que Chimaev foi forçado a se ausentar do evento por motivo de doença, então é possível que a promoção opte por voltar atrás. Há também uma luta com o ex-campeão dos médios Sean Strickland que faria sentido como desafiante número 1, mas Strickland parece relutante em aceitar.

Para Whittaker, qualquer opção é boa, porque ele não está aqui para arrumar brigas. Ele está apenas trabalhando para voltar ao cinturão.

“Como eu disse antes, eu não olho para lutas em potencial”, disse Whittaker. “Eu apenas treino até que me deem um nome, e então eles entram no meu processo e esse é meu foco. É nele que estou mirando, a temporada de caça está aberta.”