Rockies vencem após violação do relógio de arremesso carregado de bases

DENVER – Ryan McMahon empatou uma caminhada carregada de bases em uma violação de contagem completa do relógio de arremesso por Kyle Finnegan, enquanto o Colorado Rockies marcava duas corridas na nona entrada para uma vitória por 8-7 sobre o Washington Nationals na noite de sábado.

Foi o primeiro jogo decidido por uma violação do relógio na história da liga principal. Mais perto do nacional, Finnegan lidera a liga com nove violações do relógio nesta temporada.

“Estou apenas tentando me concentrar no campo e depois na localização”, disse Finnegan. “Achei que tinha pegado o relógio. Acho que quando peguei, olhei para o receptor e fiz o arremesso, já estava um pouco atrasado. Essas situações simplesmente não podem acontecer. Merecemos vencer, e não fui capaz de fazer meu trabalho.”

O Colorado teve quatro partidas de simples consecutivas para abrir o nono contra Finnegan (2-4) para trazer McMahon, que ficou para trás por 0-2. Hunter Goodman e Jake Cave escolheram para abrir o inning, e Brenton Doyle escolheu para empatar depois de errar duas tentativas de bunt. Ezequiel Tovar acertou uma linha para a direita para carregar as bases. Finnegan converteu 21 de suas 23 chances de defesa anteriores.

“Você odeia ver um jogo decidido dessa forma, mas estou feliz que tenha funcionado a nosso favor”, disse McMahon. “Eu nunca estou olhando [at the clock]. Vou deixar o árbitro fazer o seu trabalho. Eu não sabia o que estava acontecendo até que o árbitro disse alguma coisa.”

O relógio de arremesso foi adotado em 2023, mas o tempo entre arremessos com corredores na base foi reduzido de 20 segundos para 18 nesta temporada.

“Kyle tem tido alguns problemas ultimamente com o relógio”, disse o técnico do Washington, Dave Martinez. “Isso realmente não custou a ele até aquele ponto, mas é algo que sentimos que poderia voltar para assombrá-lo em algum momento. Ele poderia ter desistido, mas é uma situação difícil.

“Isso é algo que ele precisa estar atento. Ele é apenas lento. Então isso o queimou hoje. Normalmente não o queimou.”

Luis Garcia acertou um home run de duas corridas para dar a Washington uma vantagem de 7-5 na oitava entrada, e CJ Abrams teve três rebatidas, incluindo seu 12º home run. Os Nacionais venceram 10 de 13.

Abrams terminou um triplo a menos no ciclo, ao mesmo tempo em que estendeu sua seqüência de rebatidas para 13 jogos. Ele teve dois RBIs e marcou duas vezes.

Brendan Rodgers, Goodman e McMahon foram home run para as Montanhas Rochosas, que empataram no home run de Goodman no sétimo contra Jacob Barnes. Goodman fez cinco home run nos últimos oito jogos. McMahon teve três rebatidas, e seu home run com bases vazias na oitava entrada colocou as Montanhas Rochosas em uma corrida de 7-6.

“As Montanhas Rochosas e os Nacionais fazem parte da história”, disse o técnico do Colorado, Bud Black. “Que tal isso?”

Tovar fez duas rebatidas, duas caminhadas e duas corridas. Ele marcou no single do apanhador Jacob Stallings no primeiro inning e no home run de Rodgers para uma vantagem de 4-2 no terceiro. Rodgers disputou sua primeira partida desde 7 de junho, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa. Ele acertou a limpeza pela oitava vez nesta temporada.

Abrams e Lane Thomas escolheram corridas para uma vantagem de 5-4 na sétima entrada, mas os Nationals ficaram sem mais quando Abrams e Thomas foram expulsos na tentativa de roubar o segundo lugar. Thomas teve dois acertos.

Os Nationals estão em terceiro lugar nos campeonatos principais, com 104 bases roubadas, mas foram eliminados 38 vezes, o maior recorde da liga principal. Stallings expulsou três dos quatro corredores nacionais que tentavam roubar, todos em segundo lugar.

“Ser expulso não vai nos impedir de sermos agressivos nos caminhos da base”, disse Abrams. “Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo.”

O titular do Nationals, Mitchell Parker, desistiu de quatro corridas e seis rebatidas, ao mesmo tempo em que rebateu oito, incluindo as últimas cinco que enfrentou. Ele não desistiu de mais de três corridas conquistadas em nenhuma de suas 12 partidas anteriores.

O titular do Colorado, Cal Quantrill, desistiu de três corridas e sete rebatidas em seis entradas para sua nona partida de qualidade. Ele saiu com uma vantagem de 4-3.

O defensor esquerdo do Washington, Jesse Winker, foi expulso pelo árbitro Hunter Wendelstedt depois de receber um terceiro golpe para a segunda eliminação no quinto inning. Winker discutiu brevemente com Wendelstedt na base e foi expulso após ir para o banco de reservas, sua sexta expulsão na carreira.

SALA DO TREINADOR

Montanhas Rochosas: RHP Jake Bird (aperto na virilha) foi removido do jogo depois de enfrentar três rebatedores na sétima entrada. … RF Sean Bouchard (dor nas costas) foi substituído após três entradas. … RHP German Marquez (cirurgia de Tommy John) desistiu de uma rebatida em quatro entradas sem gols em um início de reabilitação para Spokane Classe A no sábado. Ele acertou três, caminhou dois e lançou 50 arremessos.

A SEGUIR

Espera-se que Colorado LHP Kyle Freeland (0-3, 13,21 ERA) seja retirado da lista de lesionados para fazer sua quinta partida no domingo, e a primeira desde 14 de abril, depois de perder nove semanas devido a uma distensão no cotovelo esquerdo. Ele se oporá ao Nationals RHP Jake Irvin (5-6, 3,24).