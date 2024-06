Roman Dolidze entra em cena com 8 dias de antecedência para enfrentar Anthony Smith no UFC 303

Afinal, Anthony Smith lutará no UFC 303.

O UFC anunciou na sexta-feira que Smith agora enfrentará o desafiante dos médios Roman Dolidze no card pay-per-view do próximo sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Dolidze entra em cena – e sobe na categoria de peso – com oito dias de antecedência e substitui Carlos Ulberg, que foi retirado do cartão por motivos não revelados.

O MMA Fighting informou anteriormente que Dolidze era o favorito para substituir Ulberg, mas a luta ainda não havia sido finalizada. Agora parece que todos os sistemas vão para a luta.

Depois de uma campanha incrível em 2022, onde fez 3 a 0 com três vitórias nos acréscimos, Dolidze passou por uma fase difícil. Dolidze sofreu uma derrota por decisão para Marvin Vettori no UFC 286 em sua única luta em 2023. O jogador de 35 anos competiu em fevereiro, perdendo por decisão para Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Vegas 85.

Enquanto isso, Smith espera levar o ímpeto de sua vitória por finalização no primeiro round contra Vitor Petrino no UFC 301, em maio, para o card da Semana Internacional da Luta, em 29 de junho.