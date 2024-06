Romelu Lukaku, da Bélgica, ‘com medo de comemorar’ gol devido ao VAR

O atacante belga Romelu Lukaku está “com medo de comemorar” quando marca depois de ter três gols anulados após análise de vídeo no Campeonato Europeu, disse seu companheiro de equipe Jérémy Doku nesta segunda-feira.

Lukaku teve dois gols anulados pelo VAR na surpreendente derrota da Bélgica por 1 a 0 para a Eslováquia na semana passada, um por impedimento e outro por uma bola de mão anterior de Loïs Openda. O VAR detectou outro impedimento quando Lukaku marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Romênia, no sábado, que colocou a campanha da Bélgica no caminho certo.

Lukaku ainda não marcou um gol válido na Euro 2024, mas Doku disse que seu companheiro de equipe continua otimista.

“Ele gostaria de ter feito os gols porque, agora que marca, acho que ele está com medo de comemorar”, disse Doku. “Ele não teve muita sorte, mas está feliz.

“Ele está feliz porque vencemos nosso último jogo. Claro, como atacante, ele sempre quer marcar e é claro que você pensa nas suas estatísticas individuais, é normal. Mas ele está feliz com o impacto que está tendo em nosso time e com as chances. ele está criando.

“Se você assistir aos jogos, verá o quanto ele é importante para nós. Ele não marcou, mas deu uma assistência e isso também é importante”.

A Bélgica enfrenta a Ucrânia em seu último jogo na quarta-feira no Grupo E, o mais equilibrado de todos na Euro 2024 será com todas as quatro seleções com três pontos cada.

“A pressão existe, mas só queremos vencer o jogo”, disse Doku. “Não precisamos de olhar para as outras equipas. Mesmo que já tivéssemos seis pontos, quereríamos vencer o jogo. Agora há um pouco mais de tensão, claro, mas é disso que gostamos”.

