Ronda Rousey revela plano de jogo original para Holly Holm, mas depois do primeiro soco ‘Eu estava de pé’

Como diz a velha citação de Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Ronda Rousey descobriu isso da maneira mais difícil durante sua primeira derrota no UFC.

Em 2015, Rousey estava competindo com Conor McGregor como a maior estrela do UFC e já havia começado a passar para o cinema e a televisão. Ela tinha tanta arrogância com a maneira como dizimou sua competição que o CEO do UFC, Dana White, e o veterano comentarista do UFC, Joe Rogan, disseram a qualquer um que quisesse ouvir que Rousey poderia despachar o invicto boxeador Floyd Mayweather se ele fosse louco o suficiente para tentar o MMA.

Mas a aura imbatível em torno de Rousey desabou de forma dramática com sua derrota brutal por nocaute para Holly Holm, cortesia de um chute na cabeça que reverberou em todo o mundo dos esportes de combate. Rousey passou de queridinha do UFC a charlatã superestimada graças a uma noite ruim no escritório e, verdade seja dita, ela não se lembra muito disso.

Durante uma recente sessão de perguntas e respostas promovendo sua mais recente autobiografia intitulada Nossa luta, Rousey abordou seu processo específico e o que deu errado contra Holm. Acontece que Rousey realmente não conseguiu testar o plano A ou o plano B depois que Holm deu um soco na boca dela para começar a luta.

“Na luta contra Holm, eu realmente não comecei meu processo porque literalmente fui atingido imediatamente, e isso quebrou todos os meus dentes inferiores e eu fiquei de pé desde o início”, disse Rousey. “Portanto, não houve o mesmo tipo de processo que costumo fazer.

“Meu processo normalmente era, eu planejava a primeira troca, e tudo a partir daí seria uma improvisação, dentro do alcance do que eu treinei especificamente para aquela pessoa.”

Com Holm, Rousey pretendia manter a ex-campeã de boxe fora da linha central e depois intimidá-la contra a jaula, onde a medalhista de bronze olímpica de judô de 2008 teria uma vantagem maior, principalmente com potencial para quedas.

Mas Rousey não teve a chance de executar sua estratégia depois que ficou confusa com o primeiro soco que Holm acertou. Daquele ponto em diante, ela estava apenas agindo no piloto automático.

“Para Holm, o que treinamos muito [was] fazendo movimentos laterais de um lado para o outro para conduzi-la em direção à gaiola”, disse Rousey. “Quando eu estava basicamente de pé, não conseguia ver a distância. Não há percepção de profundidade quando você tem uma concussão grave. Fui completamente incapaz de fazer isso e até mesmo de pensar com coerência. Não fui capaz de operar da maneira que costumo fazer.

“Estou constantemente tentando fazer com que a pessoa reaja ao que estou fazendo. Não há como voltar atrás, reiniciar e começar de novo. Eu estava constantemente tentando manter a pressão sobre a pessoa e fazê-la reagir a mim o tempo todo. É por isso que você nunca me viu, ‘Vamos recuar e fazer isso de novo’, ou vamos recuar novamente e voltar. Foi uma longa troca. Isso foi basicamente uma tomada de decisão rápida, era isso que estava acontecendo.”

Rousey diz que um excelente exemplo para explicar seu processo seria uma luta passada contra Miesha Tate, quando ela queria finalizar. Ao contrário da luta contra Holm, Rousey foi capaz de jogar xadrez para forçar Tate a fazer o movimento errado, o que lhe permitiu terminar a luta com um de seus armlocks característicos.

“Na primeira luta de Miesha, quando montei nas costas dela e estava descarregando com as duas mãos, e eu realmente queria fazer um armlock a partir daí”, disse Rousey, “então postei com uma mão no chão e comecei a bater com uma mão, sabendo que ela eventualmente levantou a outra mão para bloquear esses socos. Porque tudo que eu queria era aquele braço. Tive que convencer essa pessoa a me dar aquele braço.”

É claro que, além das críticas que Rousey enfrentou por seu desempenho em Holm, seus treinadores também enfrentaram uma série de perguntas e preocupações sobre os conselhos que ela recebeu durante a luta.

Talvez alguma culpa possa recair sobre sua equipe pelos preparativos ou pela estratégia em si, mas Rousey diz que não houve alteração de rumo depois que a luta começou.

Além da concussão que ela sabe que sofreu nos momentos iniciais da luta, a agora aposentada membro do Hall da Fama do UFC, agora com 37 anos, admite que seus treinadores nunca tiveram um papel importante na forma como ela executou sua estratégia contra alguém depois que a ação começou.

“Não ouço nada do que meu corner diz”, disse Rousey. “Eles estão gritando por eles.

“Minha mãe me mandava especificamente para torneios de judô sem treinador o tempo todo. Muitas vezes a pessoa sentada na cadeira não sabia do que estava falando. Eu literalmente diria: ‘Seu trabalho é me dizer se a pessoa é destra ou canhota’, e muitas vezes eles estavam errados sobre isso.”