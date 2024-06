Ronel Blanco puxou após 7 em meio a lance sem sucesso na vitória dos Astros sobre os Tigers

HOUSTON – Ronel Blanco teve a segunda partida sem rebatidas de sua breve carreira na liga principal, mas foi eliminado após sete entradas na vitória do Houston Astros sobre o Detroit Tigers por 4 a 1 no domingo.

O técnico Joe Espada compartilhou parte da conversa que teve com Blanco quando ele retirou do jogo o destro dominante.

“Acabei de dizer a ele o quanto estou orgulhoso do que ele está fazendo”, disse Espada. “Este é um cara que surgiu do nada e continua a ter um desempenho de alto nível. Ele realmente preparou seu time devido às lesões e vai lá e faz coisas que precisamos que ele faça”.

Blanco (7-2), que lançou o único sem rebatidas nas ligas principais nesta temporada, em 1º de abril, contra o Toronto, foi igualmente bom desta vez na 20ª partida e na 37ª participação em sua carreira. O jogador de 30 anos fez 94 arremessos com 65 rebatidas e empatou o melhor da temporada com oito eliminações. Ele andou três.

“Eu estava atacando a zona de ataque”, disse ele por meio de um intérprete.

Ryan Pressly substituiu Blanco para iniciar o oitavo e desistiu da primeira rebatida dos Tigers, um single de Wenceel Perez.

Jose Altuve acertou um home run de três corridas para Houston.

Blanco é o segundo arremessador na história da franquia a ter duas partidas como titular com pelo menos sete entradas sem rebatidas na mesma temporada, juntando-se a Framber Valdez, que fez isso no ano passado.

Os Tigres não puderam fazer muita coisa contra Blanco um dia depois de terem conseguido 19 rebatidas, o melhor da temporada, na vitória sobre os Astros por 13-5.

Blanco não permitiu um baserunner até caminhar com Gio Urshela com duas eliminações no quinto.

Ele então acompanhou Akil Baddoo e Carson Kelly para carregar as bases, mas retirou Zach McKinstry em um flyout.

Espada disse que não foi uma decisão difícil substituir Blanco pela quantidade de arremessos que ele fez este ano, lembrando que fez quatro partidas com mais de 100 arremessos e duas com 98.

“Mas eu queria que ele fosse mais eficiente antes e lhe desse uma chance? Cem por cento”, disse Espada.

Blanco disse que não ficou chateado quando Espada o eliminou.

“Fiz muitos arremessos e não consegui terminar”, disse ele. “Então, eu simplesmente aceitei.”

Blanco fez uma boa jogada defensiva no segundo do sexto, quando agarrou uma reviravolta rebatida por Matt Vierling. Ele então sentou Riley Greene em um pop-up.

Urshela chegou com duas eliminações na sétima devido a um erro de arremesso do terceiro base Alex Bregman. Blanco então retirou Baddoo em uma bola que o defensor central Jake Meyers pegou na pista de advertência.

“Nós batalhamos”, disse o técnico do Tigers, AJ Hinch. “Obviamente não conseguimos começar nada contra ele. Nas três caminhadas, você tem uma chance com duas eliminações, mas ele se esquiva. E então ele continuou a acertar pontos e lançar vários arremessos diferentes.”

Após a rebatida de Pérez, Pressly sentou Vierling antes de Josh Hader assumir para o nono. Mark Canha marcou com um eliminado e marcou em dobro do rebatedor Andy Ibanez.

Urshela caiu no chão e Hader eliminou o rebatedor Jake Rogers para encerrar.

O titular do Detroit, Kenta Maeda (2-3), permitiu cinco rebatidas e quatro corridas em cinco entradas.

Altuve acertou um single inicial antes de passar para o segundo lugar em um campo selvagem com um eliminado. Os Astros chegaram à vantagem de 1 a 0 quando marcou em um único gol de Yordan Alvarez.

Mauricio Dubon marcou com um eliminado no segundo e Chas McCormick empatou com dois eliminados. Altuve fez 4 a 0 com seu chute para o centro do campo.