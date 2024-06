Rory McIlroy e Patrick Cantlay empatam na liderança do Aberto dos EUA

PINEHURST, NC – Rory McIlroy está novamente batendo na porta.

Um dia que começou com Patrick Cantlay marcando 65 na primeira rodada para assumir a liderança no Aberto dos Estados Unidos terminou com um ponto de exclamação: McIlroy caminhando em uma tacada birdie de 20 pés no buraco 18 que pontuou um giro livre de bogey em torno de Pinehurst Nº 2 e deu-lhe uma parte da liderança.

“Achei que tivesse deixado isso curto”, disse McIlroy com um sorriso. “É por isso que fui atrás dele.”

Embora não intencional, a entrada antecipada teria sido adequada à rodada que McIlroy teve. Não foi porque ele dominou o campo de golfe ou porque deu todas as tacadas que viu. Em vez disso, jogou com disciplina e estava confiante na qualidade do seu jogo.

“Foi uma partida de golfe realmente controlada”, disse McIlroy.

McIlroy acertou 15 dos 18 greens, e nos três que não acertou, ele conseguiu subir e descer para o par com facilidade. Depois de acertar um drive direto no quinto buraco par 5 e julgar mal a bandeja e a abordagem, o chip-in para birdie deu o tom da rodada. McIlroy teve um trecho de quatro pares retos nos nove da frente e cinco pares retos nas costas antes de fazer um birdie no buraco 16 do par 5 e o putt no 18.

“Eu poderia ter ficado um pouco impaciente”, disse McIlroy, quatro vezes vencedor de um torneio importante. “Mas senti que minha paciência foi recompensada com birdies em dois dos últimos três buracos. Foi muito bom terminar assim.”

A esta altura, o discurso sobre McIlroy é bem conhecido: já se passaram mais de 10 anos desde que ele ganhou um torneio importante. Ele teve mais dificuldades do que qualquer jogador e falhou no Old Course em St. Andrews e em outros locais novos e familiares, como Valhalla Golf Club, local de sua última grande vitória em 2014. McIlroy tentou novas abordagens e diferentes métodos para sair de seu grande medo.

Mas mesmo que as grandes vitórias não tenham se concretizado, McIlroy permanece firme na tentativa de alcançar novamente o topo da montanha.

“Tive algum sucesso com o tipo de mentalidade que trouxe, especialmente no ano passado na LACC”, disse McIlroy. “O campo de golfe está um pouco diferente do que era no ano passado, mas continua com a mesma estratégia, a mesma mentalidade. Apenas tentar acertar no meio dos greens e dar-se oportunidades todas as vezes, tomando o remédio se acertar em problemas.”

Nos últimos seis anos, as melhores oportunidades de McIlroy para acabar com a seca surgiram no Aberto dos Estados Unidos. Ele terminou entre os 10 primeiros em cada um dos últimos cinco. O ano passado foi sua decisão mais difícil, um segundo lugar que o deixou apenas uma tacada atrás do eventual vencedor Wyndham Clark. No início desta semana, McIlroy disse que, desde 2019, mudou para uma abordagem mais disciplinada no Aberto dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, ele também atribuiu essa mudança à apreciação dos campos que a USGA está usando para sediar seus torneios.

“Comecei a apreciar cada vez mais a arquitetura dos campos de golfe com o passar dos anos”, disse McIlroy. “Estou me tornando mais um estudante do jogo novamente, e acho que por causa disso comecei a abraçar campos de golfe como este e configurações como esta.”

Além do novo interesse em uma configuração do US Open, McIlroy agora se encontra em uma posição única, mas favorável. Cada vez que ele abriu um torneio importante com uma rodada livre de bogey, ele venceu o torneio. Agora, pela primeira vez desde o PGA Championship de 2022, onde liderou imediatamente após a primeira rodada, McIlroy terá três dias e 54 buracos para ver se consegue encontrar uma maneira de permanecer no topo da tabela de classificação novamente.

“Os principais campeonatos que ganhei ou aqueles em que joguei bem, sempre pareci ter começado bem”, disse McIlroy. “É bom partir para outro.”

O início quente de Cantlay neste torneio é menos familiar. Esta é a primeira vez que o jogador de 32 anos ocupa a liderança de um torneio importante após o primeiro turno. Na quinta-feira, o taco de Cantlay estava escaldante, ajudando-o a contornar o campo de golfe em apenas 23 tacadas, apesar de ter acertado apenas nove fairways e 10 greens.

Além de Cantlay, aqueles que perseguem os líderes incluem o sueco Ludvig Åberg (4 abaixo), que terminou em segundo lugar em sua estreia no Masters em abril e está fazendo sua estreia no Aberto dos Estados Unidos aqui. Aberg, de 24 anos, acertou todos os fairway na quinta-feira e perdeu apenas dois greens em seu caminho para o terceiro lugar.

“Super feliz com a forma como acertamos. Super feliz com a execução de hoje”, disse Aberg. “Achei que foi muito bom e muito encorajador. Tudo o que podemos tentar fazer é continuar assim e ter certeza de que estamos prontos para partir amanhã.”

O francês Matthieu Pavon e o vencedor do US Open de 2020 Bryson DeChambeau, que terminou entre os 10 primeiros nos dois majors este ano, incluindo um vice-campeão no PGA Championship no mês passado, estão empatados em quarto lugar com 3 abaixo, enquanto Tony Finau e Tyrrell Hatton está empatado com o estreante Akshay Bhatia com 2 abaixo. Todos os três buscam sua primeira grande vitória.

Scottie Scheffler, o jogador mais bem classificado do mundo, tem muito trabalho a fazer em busca de seu terceiro título. Ele enganou o terceiro par 4 e passou o resto do dia acima do par, terminando em 1 acima de 71.

No total, apenas 15 jogadores acertaram rodadas abaixo do par na quinta-feira, destacando a dificuldade que o Pinehurst nº 2 apresenta. Coincidentemente, apenas 15 jogadores terminaram abaixo do par após a primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2014 em Pinehurst.