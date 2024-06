Rory McIlroy lamenta tacadas perdidas no US Open, tirando uma folga

Depois de sofrer um colapso doloroso na rodada final do Aberto dos Estados Unidos no domingo, em Pinehurst No. 2, o tetracampeão Rory McIlroy disse em um comunicado no X na segunda-feira que tirará algumas semanas de folga para “processar tudo e me reconstruir.”

McIlroy estava programado para jogar o Travellers Championship desta semana no TPC River Highlands em Cromwell, Connecticut – o último evento exclusivo da temporada. Ele indicou no comunicado que não jogará novamente até o Genesis Scottish Open do próximo mês, que venceu em 2023, e o The Open no Royal Troon Golf Course, na Escócia.

McIlroy, que buscava encerrar uma seca de quase 10 anos sem uma vitória importante no campeonato, tinha uma vantagem de 2 tacadas com cinco buracos para jogar no Aberto dos Estados Unidos no domingo. Mas ele acertou bogeys em três dos últimos quatro buracos, errando um 2½ pés para par no dia 16 e uma tacada de 3 pés e 9 polegadas para par no dia 18.

Rory McIlroy disse que se arrependerá de duas tacadas perdidas durante a rodada final do Aberto dos Estados Unidos – nos números 16 e 18 – mas tentará se concentrar nos aspectos positivos. “Mostrei minha resiliência repetidas vezes nos últimos 17 anos e o farei novamente”, disse McIlroy. Jared C. Tilton/Getty Images

Bryson DeChambeau conquistou seu segundo título do Aberto dos Estados Unidos quando acertou um arremesso de um bunker do fairway para o 18º green e deu uma tacada parcial para terminar com 6 abaixo – 1 tacada à frente de McIlroy.

McIlroy assistiu à tacada vencedora de DeChambeau na TV na área do marcador em Pinehurst No. 2. Ele deixou o campo menos de 10 minutos depois, sem falar com a mídia.

“Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar Bryson”, disse McIlroy no comunicado. “Ele é um campeão digno e é exatamente o que o golfe profissional precisa neste momento. Acho que todos podemos concordar nisso.”

McIlroy disse que “se arrependerá de algumas coisas ao longo do torneio”, principalmente das tacadas perdidas nos números 16 e 18.

“Mas, como sempre tento fazer, analisarei os aspectos positivos da semana que superam em muito os negativos”, disse McIlroy. “Como disse no início do torneio, sinto-me mais perto de vencer o meu próximo campeonato importante do que nunca. A única palavra que descreveria a minha carreira é resiliência. 17 anos e eu farei de novo.”

A última grande vitória de McIlroy no campeonato veio em agosto de 2014 no PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky. Desde então, ele postou 20 resultados entre os 10 primeiros em majors, incluindo nove entre os 5 primeiros.

Não é a primeira vez que McIlroy faz uma pausa após uma finalização decepcionante. Depois de perder o cut no Masters de 2023, no qual McIlroy falhou pela nona vez consecutiva em ganhar uma jaqueta verde e completar o Grand Slam da carreira, ele faltou ao RBC Heritage em Hilton Head Island, Carolina do Sul, na semana seguinte.

Foi o segundo evento de assinatura perdido de McIlroy na temporada 2022-23, o que o fez perder US$ 3 milhões de seu bônus de US$ 12 milhões do Programa de Impacto do Jogador de 2022.

Também foi um período tumultuado para McIlroy fora do campo. Em 14 de maio, McIlroy pediu o divórcio de sua esposa, Erica, no tribunal de família do condado de Palm Beach, Flórida. Em 11 de junho, o advogado de McIlroy apresentou uma moção para rejeitar voluntariamente o pedido de divórcio. McIlroy disse ao The Guardian de Londres que havia se reconciliado com sua esposa.

Após a finalização de domingo, outros jogadores de golfe do PGA Tour vieram em defesa de McIlroy. Shane Lowry, que fez dupla com McIlroy para vencer o evento por equipes Zurich Classic em Nova Orleans no início desta temporada, escreveu no X na segunda-feira: “Olhando de fora para dentro… este jogo é fácil. Mas na realidade é o pior jogo de todos Temos muita sorte de conseguir o que conseguimos com este jogo, mas nas últimas 24 horas isso me atingiu. Fazemos isso não apenas por nós mesmos, mas por nossa família, amigos e fãs. em nosso jogo, mas gostaria de encorajar as pessoas, se houver alguma coisa, por favor, sejam gentis.”

Em resposta à declaração de McIlroy, Billy Horschel, que falou sobre suas próprias lutas no Memorial em 2023, chamou McIlroy de “o maior jogador da minha geração” e disse que mais majores estavam em seu futuro em sua conta do Instagram.