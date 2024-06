Rory McIlroy vai ao encontro do Marinelife Center com esposa e filha após derrota no Aberto dos EUA

Reproduzir conteúdo de vídeo



Rory McIlroy parece estar superando sua derrota no Aberto dos Estados Unidos com a ajuda de sua família e das tartarugas … o famoso jogador de golfe foi visto indo para um centro Marinelife com sua esposa e filha na segunda-feira – cerca de 24 horas após sua dolorosa derrota em Pinehurst.

McIlroy foi flagrado saindo do Santuário da cabeçuda em Juno Beach, Flórida. com sua família ao seu lado – e embora pareça que eles tiveram um bom dia olhando as criaturas marinhas… não é difícil ver que o atleta de 35 anos ainda parece estar se recuperando do colapso de domingo.

😱 😱 😱 😱 RORY PERDE 18 ANOS. Bryson pode vencer o Aberto dos Estados Unidos com par de 18. pic.twitter.com/lSk0ZzzZK2 – Aberto dos EUA (@usopengolf) 16 de junho de 2024

Confira algumas imagens dos McIlroys enquanto eles deixavam seu encontro à beira-mar … enquanto mãe e filha pareciam contentes segurando algumas guloseimas do prédio, McIlory estava visivelmente escondido atrás.

Claro, é difícil culpar Rory pela cara feia… afinal, ele tinha o controle do grande evento de golfe no fim de semana – mas se atrapalhou para Bryson DeChambeau depois de perder um par do que pareciam ser tacadas na reta final.

No entanto, embora o seu jogo no campo precise claramente de um pouco mais de refinamento… pelo menos parece que tudo está a melhorar em casa.

Você deve se lembrar, Rory pediu o divórcio de Érica no mês passado – mas teve uma aparente mudança de opinião dias antes do início do Aberto dos Estados Unidos na semana passada. Rory e Erica estavam arrasando com suas alianças de casamento – um bom sinal de que eles estão no caminho certo para resolver seus problemas.