Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 93

Tatsuro Taira melhorou para 16-0 como profissional com a maior vitória de sua carreira no sábado no UFC APEX com uma finalização no segundo round sobre Alex Perez na luta principal do UFC Vegas 93. Com muitas opções interessantes pela frente, para onde vai Taira, de 24 anos, da vitória?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo passo de Taira após sua primeira atração principal no UFC. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Miles Johns após sua vitória sobre Douglas Silva de Andrade, Lucas Almeida após derrotar Timmy Cuamba em uma luta especial no peso pena, junto com outros vencedores do card principal, Brady Hiestand, Asu Almabayev, Adam Fugitt e mais.

