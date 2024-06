Ryan Blaney vence a corrida inaugural da NASCAR Cup no Iowa Speedway

NEWTON, Iowa – Ryan Blaney dominou a corrida inaugural da NASCAR Cup Series no Iowa Speedway na noite de domingo, conquistando sua primeira vitória da temporada e uma vaga nos playoffs.

Blaney liderou quatro vezes em 201 voltas, o recorde de sua carreira, terminando 0,716 segundos à frente de William Byron em sua 11ª vitória na Copa. O atual campeão da série chegou à corrida em 12º lugar na classificação.

Blaney recuperou a liderança na volta 263 depois de levar apenas dois pneus em um pit stop com bandeira de advertência. Ele liderou o resto do caminho, atravessando o trânsito enquanto Byron tentava fechar.

Blaney, cuja mãe, Lisa, é de Chariton, Iowa, venceu diante de uma multidão com lotação esgotada de cerca de 40.000 fãs, que incluía 80 de seus amigos e familiares.

Era apropriado que a primeira corrida da Cup Series na pista de 0,875 milhas fosse para um piloto da Team Penske – os carros da Penske venceram sete corridas da IndyCar Series e três corridas da NASCAR Xfinity Series na pista.

Chase Elliott foi o terceiro. Christopher Bell, que teve que largar do final do pelotão em um carro reserva depois de bater durante o treino de sexta-feira, foi o quarto. Ricky Stenhouse Jr., que assim como Blaney levou dois pneus no pit stop final, terminou em quinto.

Joey Logano terminou em sexto. O novato Josh Berry, que liderou 32 voltas, foi sétimo, seguido por Alex Bowman, Daniel Suarez e Brad Keselowski.

Kyle Larson, líder de pontos da série e pole-sitter da corrida, liderou 81 voltas e venceu a segunda etapa, mas bateu na parede na volta 219 após contato por trás de Suarez. Larson havia surgido no meio de uma disputa de três, com Suarez à sua esquerda e Keselowski à sua direita, quando o contato aconteceu. Larson terminou em 34º no campo de 36 carros.

Conseguir uma corrida da Cup Series foi uma conquista para a pista, localizada a 40 milhas de Des Moines. A instalação foi inaugurada em 2006 e estava na programação da Xfinity Series e Truck Series da NASCAR de 2009-19. A NASCAR é proprietária da pista desde 2013.