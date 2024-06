Ryan Garcia diz que está ‘oficialmente aposentado’ do boxe: ‘Cansei deste jogo’

Depois de obter uma grande vitória em abril, Ryan Garcia diz que encerrou o boxe.

Da forma como está atualmente, Garcia conquistou uma vitória por decisão sobre Devin Haney em um evento em 20 de abril no Brooklyn, mas a vitória gerou polêmica depois que ele testou positivo para uma substância proibida – que a equipe de Garcia anunciou ser devido a um par de suplementos contaminados. Além disso, Garcia foi preso por vandalismo em Beverly Hills, Califórnia, no início deste mês.

Com tudo se acumulando na vida de Garcia, o astro do boxe lançou uma enxurrada de tweets na quarta-feira que o levou a anunciar que encerrou o boxe.

Mamãe tem câncer Estou sendo processado Meus suplementos estavam contaminados Passando por um divórcio Sempre sendo falado sobre merda na internet há anos Devin pedindo que minha vitória seja tirada Estou sendo atingido por tudo EU AINDA AMO DEUS, ELE É TUDO -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

Vocês me julgarão pelas coisas que eu digo Por exemplo, situação da planta Caleb Ele falou sobre mim quando J nunca falou sobre ele Enquanto estou passando por um momento muito difícil na minha vida Sou humano, não sou Deus, cometerei erros Eu realmente só tentei colocar dinheiro no bolso de todo mundo… -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

O boxe ficará bem sem mim Mas ainda é uma merda, eu fui divertido no jogo E foi divertido socar as pessoas -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

POSSO ME APOSENTAR, ACABOU COM ESTE JOGO -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

Esqueça que eu existi todo mundo -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

Vocês podem me pegar por aí, mas no que diz respeito ao boxe, eu não sei Há tanta corrupção que já superei isso Eu posso atuar ou cantar Ainda estarei treinando, mas estou machucado e farto disso e de todos A parte triste é que sou um ótimo boxeador E eu entretenho e derrubo as pessoas… -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

Estou oficialmente aposentado -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 19 de junho de 2024

“Estou oficialmente aposentado”, disse Garcia em seu último tweet na noite de quarta-feira.

Garcia também provocou o lançamento de uma “moeda meme”, algo que foi mencionado nas respostas de algumas postagens.

Se for o fim da carreira de Garcia no boxe, ele se aposentará aos 25 anos e com um recorde profissional de 25-1 (20 KOs). A única derrota de Garcia ocorreu em abril de 2023, quando foi parado na sétima rodada por Gervonta Davis.