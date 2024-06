Ryan Garcia reage à suspensão do teste de drogas, Devin Haney sem competição, provoca mudança no UFC

Ryan Garcia está tweetando sobre isso.

Na quinta-feira, o relatório de boxe Dan Rafael deu a notícia de que Garcia chegou a um acordo com a Comissão Atlética do Estado de Nova York depois de testar positivo para substâncias proibidas após sua luta em 20 de abril contra Devin Haney. Pelo acordo, a vitória de Garcia não será oficialmente revertida para No-Contest, Garcia receberá uma suspensão de um ano da competição, perderá sua bolsa oficial para a Golden Boy Promotions e pagará uma multa de US$ 10.000.

Como você pode imaginar, Garcia não recebeu bem a notícia.

Garcia, que manteve sua inocência durante todo o processo, acessou o Twitter após a notícia, lamentando sua situação e atacando Haney em uma série de tweets emocionantes.

Eles tiraram minha vitória -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Está tudo bem, estou aposentado, voltarei em um ano -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Eu já estava aposentado, então voltarei da aposentadoria por um ano -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Nada que estava no meu sistema era suficiente para ninguém!!!!!!! É por isso que terminei o jogo Eu nunca trapaceei PARA VOCÊ -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Eu não dou a mínima, estou apertando o botão novamente -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Tire minha vitória e adicione isso à lista das merdas pelas quais já estou passando Estou pronto para os negócios Prepare-se, eu já não estou nem aí Corra quando você me ver -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

No meio de seu discurso no Twitter, Garcia também provocou uma possível mudança para o MMA em resposta aos seus problemas no boxe.

Estou indo para o UFC -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

De verdade, Dana White me bateu -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Embora seja improvável que Garcia provocando uma mudança no UFC acabe acontecendo, é importante notar que a suspensão da NYSAC ainda impediria Garcia de competir no MMA da mesma forma que no boxe.

Garcia então continuou seu discurso

Eu realmente espero que o boxe seja bom sem mim Lutei com todos e estava disposto a Eles se voltaram contra mim eu sou inocente Eu mantenho que não me importo com o que todo mundo diz Atira na minha cabeça eu digo que não fiz PED -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Não, vou expor o jogo inteiro, diga queijo -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Boxe mexendo com o errado -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

IMA VOCÊ ENTÃO VOCÊ É MAIS DIFÍCIL -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Vocês nunca passaram pelo que eu passei eu sou inocente Você não sabe o que estou sentindo Eu luto desde os sete anos, alguém me traiu :(((((( -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Tudo isso aconteceu depois que Garcia afirmou ter se aposentado do boxe na noite de quarta-feira, citando uma série de lutas pessoais.