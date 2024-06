Ryan Garcia suspenso por um ano, multado após testes PED positivos

O astro do boxe Ryan Garcia foi suspenso um ano depois de chegar a um acordo com a Comissão Atlética do Estado de Nova York após seus testes positivos para a droga ostarina, que melhora o desempenho, disse a comissão à ESPN na quinta-feira.

A suspensão é retroativa à vitória de Garcia em 20 de abril sobre Devin Haney, que foi anulada.

Garcia, 25 anos, também perdeu sua bolsa, disse a comissão. Sua bolsa divulgada era de US$ 1,2 milhão, disseram as fontes, e é disso que ele abrirá mão, embora seus ganhos garantidos sejam milhões a mais. A comissão disse que também multou Garcia em US$ 10 mil.

“Quero agradecer à comissão e aos fãs que me apoiaram durante todo esse processo”, disse Haney à ESPN durante entrevista por telefone na quinta-feira. “Os fatos são os fatos, e eu não estava em igualdade de condições. Feliz por ter recebido justiça pelo que aconteceu. Tudo faz parte da minha história e só vai me fazer melhorar. Procuro aproveitar esse momento com minha família e amigos e ver o que vem a seguir.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Sou um atleta limpo e o boxe é um esporte brutal onde uma luta pode literalmente mudar sua vida. Acho importante que os lutadores estejam limpos e quero me tornar um defensor dos atletas limpos pela minha experiência nesta situação.”

Garcia será reintegrado em 20 de abril de 2025, desde que seu exame de urina seja devolvido sem substâncias proibidas, disse a comissão. O acordo com a comissão para aceitar a punição significa que uma audiência é evitada.

“É um resultado difícil”, disse o advogado de Haney, Pat English, à ESPN. “Nunca vi um confisco de US$ 1,2 milhão ou algo remotamente próximo disso.”

Haney, 25, era o boxeador número 6 da ESPN peso por peso quando sofreu a grande derrota para Garcia. Haney era favorito em -900, por ESPN BET, antes de entrar no ringue em -575, depois que Garcia estava 3,2 libras acima do peso para a disputa pelo título de 140 libras.

Garcia era inelegível para ganhar o título meio-médio júnior do WBC, que Haney manteve, depois de perder o peso. Haney nunca havia sido derrubado em 31 lutas profissionais anteriores, mas foi derrotado nas rodadas 7, 10 e 11 a caminho da derrota por decisão da maioria. Mas essa derrota foi apagada do recorde de Haney e ele está novamente com 31-0.

“A comissão continuará a manter os atletas nos mais altos padrões profissionais e a proteger a integridade de todos os desportos sob a nossa jurisdição”, afirmou a comissão num comunicado.

Garcia (24-1, 20 KOs) agora ficará afastado dos gramados por pelo menos um ano. A Associação de Comissões de Boxe, que compreende todas as principais comissões atléticas dos EUA, honrará qualquer suspensão de um membro desse grupo.

A dispensa de Garcia ao longo da carreira ocorreu 15 meses depois que ele desistiu de uma luta programada para julho de 2021 contra Javier Fortuna para tratar de sua saúde mental e então cancelou uma luta no final daquele ano contra Joseph Diaz Jr.

“Ryan, com sua equipe jurídica, resolveu esse problema e mantém firmemente sua verdade: ele nunca tomou intencionalmente qualquer substância proibida”, disse o Team Garcia em comunicado fornecido à ESPN. “Simplesmente não é da natureza dele… Os fãs sempre se lembrarão de sua atuação contra Haney como uma aula magistral, e isso nunca será apagado.”

Garcia, uma das principais atrações do esporte, conquistou a vitória oficial pela última vez em dezembro, ao nocautear Oscar Duarte no 8º round. Antes disso, sofreu sua única derrota na carreira em abril de 2023, quando foi parado no 7º round por Gervonta Davis. em uma briga que gerou mais de 1 milhão de compras no pay-per-view.

Ostarine é um modulador seletivo do receptor andrógeno que se liga às proteínas do corpo e, na verdade, diz aos músculos para crescerem. Pode ser usado para auxiliar o desempenho, ajudando os atletas a construir massa muscular e aumentar a taxa de perda de gordura e também para aumentar a resistência e a capacidade de recuperação. Está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem desde 2008 e, em 2022, foi listado como agente anabolizante pela WADA.

Ostarine já foi usado no boxe antes. Lucian Bute testou positivo em 2016, após um empate com Badou Jack em sua luta pelo título dos super-médios WBC. O resultado foi alterado para uma vitória por desqualificação para Jack.

Amir Khan foi suspenso por dois anos pelo UK Anti-Doping (UKAD) depois de testar positivo para ostarine após sua derrota por nocaute técnico na sexta rodada para Kell Brook em 2022.

“Eu sou inocente”, Garcia postou no X. “Eu mantenho isso, não me importo com o que todo mundo diz. Arma apontada para minha cabeça, eu digo que não fiz PEDs.”