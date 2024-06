Sam Coffey, do USWNT, lesionado enquanto a seleção olímpica se aproxima

A meio-campista da seleção feminina dos Estados Unidos, Sam Coffey, está ausente da partida contra o Portland Thorns, no domingo, devido a uma lesão no tornozelo, faltando pouco mais de um mês para o início das Olimpíadas.

Coffey deixou a vitória dos Thorns sobre o North Carolina Courage no último fim de semana, aos 36 minutos, com uma aparente lesão. Ela voltou ao banco no final da partida com uma bota no pé direito

Um porta-voz do Thorns disse à ESPN que “não foi uma lesão grave” e que a equipe estava “sendo cautelosa”.

Coffey estaria trabalhando “semana após semana” com a equipe com o objetivo de garantir que “ela esteja saudável quando retornar ao campo”.

Sam Coffey disputou os dois primeiros jogos de Emma Hayes como técnico do USWNT em junho. Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Espera-se que a técnica principal do USWNT, Emma Hayes, nomeie sua escalação olímpica nas próximas semanas, e é amplamente esperado que Coffey faça parte disso. Seria o primeiro grande torneio do jogador de 25 anos.

Coffey emergiu como meio-campista titular do USWNT este ano, em meio a uma mudança de treinador. Ela disputou todas as partidas do USWNT em 2024 e foi titular em oito dos 10 jogos.

No início deste ano, com o técnico interino Twila Kilgore no comando, Coffey foi titular em todos os três jogos da fase eliminatória, quando o USWNT venceu a Concacaf W Gold Cup. Ela também foi titular nos dois jogos da vitória do time na SheBelieves Cup em abril.

Portland enfrenta o rival Seattle Reign FC no domingo. Os Thorns não poderão contar com Coffey, assim como com a artilheira da NWSL e companheira de equipe do USWNT, Sophia Smith, que está suspensa após receber o segundo cartão amarelo no banco no final da partida do fim de semana passado.