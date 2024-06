Se esta foi a chamada ao palco de Modric na Croácia, que show foi

LEIPZIG, Alemanha – A sua expressão ao posar para o Prémio Melhor em Campo da UEFA disse tudo. Em parte pintura a óleo medieval – o camponês sofredor que pensou ter escapado da Peste Negra apenas para encontrar sua aldeia totalmente queimada – em parte guerreiro cansado da batalha transformado em pedra pelo olhar do Basilisco, em parte “Estou jogando fora esse estúpido pedaço de metal pela janela porque não tem sentido agora que perdemos.”

🥇🇭🇷 Jogador em Campo da UEFA: Luka Modrić. Comovente para a lenda. 💔 pic.twitter.com/VYoNlb73gt —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 de junho de 2024

Não sabemos se este foi o último jogo de Luka Modric num grande torneio internacional. Se você adora este jogo, torcerá para que ele também não saiba. Ele provavelmente não.

“Gostaria de continuar jogando para sempre, mas provavelmente chegará um momento em que terei de pendurar as chuteiras”, disse ele após o doloroso empate de 1 x 1 com a Itália, na segunda-feira. “Vou continuar jogando, mas não sei por quanto tempo.”

O que sabemos é que ele foi submetido a uma cruel centrífuga de emoções, um ciclo sádico de alegria-desespero-alegria-desespero que terminou com aquele pequeno troféu da foto acima e apenas a mais tênue esperança de chegar às oitavas de final do Euro 2024.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Depois de um primeiro tempo relativamente calmo, o destino – e o braço inexplicavelmente alto de Davide Frattesi – deu-lhe a oportunidade de mais uma vez carregar toda a Croácia (“País pequeno, grandes sonhos”, dizia o slogan em muitas camisas) nas suas costas. voltar e levá-los ainda mais para o torneio. O VAR enviou o árbitro Danny Makkelie à tela para investigar o potencial handebol de Frattesi, e quando ele voltou e sinalizou para o pênalti, a torcida fortemente croata irrompeu.

Agora tudo dependia de Modric, e ele não os decepcionaria porque as lendas não decepcionam. Exceto que o corpulento goleiro italiano Giianluigi Donnarumma estendeu uma longa pata de urso para a esquerda e anulou o pênalti, mandando-o girando para a ala.

Será que Modric teve tempo para perceber que tinha acabado de desperdiçar a passagem do seu país para a próxima fase? Ou a adrenalina o impediu de processar o que havia acontecido?

Se ele percebeu, ele se recuperou muito rapidamente. A Croácia aproveitou o alívio, cruzou, Ante Budimir apareceu para responder, a defesa reflexa de Donnaruma desviou e Modric apareceu para marcar.

Foi como se os deuses do futebol tivessem se levantado como um só e dito: “Não, Luka, isso é definitivamente não como você está saindo.” Trinta e três segundos se passaram. Um piscar de olhos ou uma eternidade, dependendo da sua perspectiva. Mas ele teve sua chance e, desta vez, ele a aproveitou.

Vimos um Modric diferente daquele ponto. Cansado, esgotado, mas também obstinado, recorrendo a reservas de energia que não deveriam estar disponíveis para ele. Ele até recebeu um cartão amarelo por ceifar um adversário e, quando foi substituído, a nove minutos do final, a torcida croata aplaudiu seu capitão.

Com pouca probabilidade de chegar às eliminatórias do Euro 2024, Luka Modric disputou sua última partida pela Croácia em um grande torneio internacional? Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

E então tudo foi arrebatado. A próxima coisa que ele percebeu foi que os homens de azul estavam comemorando e os ternos da UEFA se aproximavam dele com aquela estatueta de melhor jogador em campo.

Minha sensação é que não termina aqui. Não é apenas lealdade e patriotismo ao seu país e aos seus fãs, não é apenas amor ao jogo, não é apenas medo do que vem a seguir para as lendas aposentadas. Caramba, já estivemos aqui antes, muito recentemente. Lembra-se dos primeiros seis meses de sua temporada no Real Madrid? Seu papel diminuído como super-substituto, seus olhares descontentes no banco, a percepção de que depois de 12 anos ele não era mais o centro da roda do clube?

Modric levou no queixo, ficou de mau humor e depois se levantou, sacudiu a poeira e fez funcionar. Ele abraçou o seu papel, terminou a temporada com força e desempenhou um papel importante na conquista do enésimo título da LaLiga e da Liga dos Campeões ao Real Madrid. Ao longo do caminho, ele se divertiu tanto que fontes disseram à ESPN que estenderá seu contrato por mais uma temporada, retornando para 2024-25, em vez de partir rumo ao pôr do sol como seu companheiro de equipe e companheiro Toni Kroos.

Classificação dos 3º colocados GP C GF GA GD PT 1 – Áustria 2 1 3 2 +1 3 2 – Eslováquia 2 1 2 2 0 3 3 – Hungria 3 1 3 6 -3 3 4 – Eslovênia 2 0 2 2 0 2 5 – Croácia 3 0 3 6 -3 2 6 – Tcheca 2 0 2 3 -1 1 1, 2, 3, 4: Qualifica-se para Ro16

Além disso, basta olhar para ele. Ignore as linhas irregulares em seu rosto e os olhos fundos. Ou compre um bom filtro do Instagram. Você verá a mesma energia juvenil, o mesmo toque delicado, a mesma capacidade de fuga, a mesma visão e o mesmo impulso que ele demonstrou há uma década. Há algo de Dorian Gray nele – quantas outras pessoas de 38 anos você conhece que conseguem se safar com esse corte de cabelo?

E se, por mais improvável que pareça agora, ele encerrar o dia, considere-se abençoado por ter testemunhado tantos de seus sucessos, tanto com os melhores sangues azuis, o Real Madrid, quanto com os azarões, a Croácia.

Apenas me faça um favor. Não fale do fim de uma Geração de Ouro. Foi o que disseram quando a selecção da Croácia de 1998, semifinalista do Campeonato do Mundo, a equipa de Zvonimir Boban e Davor Šuker, Slaven Bilić e Robert Prosinečki, começou a desaparecer. E depois o que aconteceu? Esta geração surgiu a de Modric, de Ivan Perisic e Ivan Rakitic, de Mario Mandžukić e Domagoj Vida.

A tocha está pronta para ser passada, Josko Gvardiol está pronto para recebê-la. Porque sim, o futebol é cíclico, mas a qualidade e a mentalidade perduram. E a Croácia, como cultura desportiva, tem ambos.

Mas um lembrete para Modric: se você quiser passar a tocha, nós entenderemos. Ninguém vai pensar menos de você. Mas depois do que passou na segunda-feira em Leipzig, você não quer sair assim, quer?

Mantenha a tocha, talvez até a Copa do Mundo de 2026. Seu antigo companheiro de equipe Cristiano Ronaldo estará lá e é mais velho que você. Em vez disso, dê o prêmio de melhor jogador bobo. Você não precisa disso.