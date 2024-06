Sem apostas barradas: analisando Robert Whittaker x Ikram Aliskerov na estreia do UFC na Arábia Saudita

O UFC está indo para a Arábia Saudita!

Neste sábado, o UFC faz sua viagem inaugural à Arábia Saudita com um card Fight Night encabeçado por uma luta de pesos médios entre Robert Whittaker e Ikram Aliskerov e os No Bets Barred Boys estão aqui para quebrar tudo.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew começam com um breve estado da união, discutindo as duas semanas de vitórias na semana passada e o retorno de Conner ao grande estado da Geórgia. Depois vamos para o UFC Arábia Saudita e a mudança tardia que viu Aliskerov substituir Khamzat Chimaev contra Whittaker neste sábado. Será que o curto prazo prejudicará as chances de Aliskerov? Será que Alexander Volkov conseguirá enfrentar o poder sobrenatural de Sergei Pavlovich? E quanto a Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez?

Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 92 de No Bets Barred.

