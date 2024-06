Sen. Ted Cruz afirma que novo projeto de lei Deepfake responsabilizará as empresas de tecnologia

Senador Ted Cruz está levando a sério o combate à pornografia deepfake gerada por IA com seu último projeto de lei… que visa forçar as empresas de tecnologia a fazerem a coisa certa, e rapidamente também.

O senador do Texas veio ao “TMZ Live” na quinta-feira … nos contando como o “Take It Down Act” cobrará federalmente os indivíduos que publicam conteúdo não consensual online – e, mais importante, obrigará as grandes empresas de tecnologia a retirar esse conteúdo dentro 48 horas.