Serena Williams recebe procedimento para apertar a barriga para ter confiança antes das crianças

Serena Williams reservou um momento para cuidar de si mesma… contando aos fãs um procedimento direcionado às cicatrizes do parto – algo que tem sido um problema para ela desde que teve filhos.

A lenda do tênis aposentada compartilhou um clipe de si mesma recebendo um tratamento de endurecimento da pele por radiofrequência – e como você pode ver… ela está deitada em uma mesa de exame enquanto um técnico esfrega uma varinha semelhante a um ultrassom em sua barriga.

Serena explicou que o vídeo foi filmado durante uma escapadela parisiense, onde sua amiga atenciosa – sabendo muito bem que ela se sentia constrangida com sua barriga pós-parto – a presenteou com um dia no spa Maison Lutétia.