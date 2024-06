Sergei Pavlovich emite declaração após derrota ‘emocional’ para Alexander Volkov no UFC Arábia Saudita

Sergei Pavlovich assume total responsabilidade pela derrota para Alexander Volkov no último fim de semana no UFC Arábia Saudita.

O ex-desafiante ao título do UFC perdeu uma decisão desequilibrada em sua primeira luta depois de cair para Tom Aspinall por nocaute em novembro de 2023. Houve alguma desavença subjacente entre os ex-companheiros de equipe, com Pavlovich realmente empurrando Volkov depois que ele se aproximou dele para apertar a mão após o luta de três rounds.

No final da noite de domingo, Pavlovich abordou seu desempenho pela primeira vez.

“Não foi o meu dia; nada saiu conforme o planejado”, escreveu Pavlovich no Instagram. “Eu estava pronto para tudo, mas estava muito focado em nocautear e levei muitos golpes desnecessários. O resultado foi uma derrota por pontos. Isso foi muito emocionante e difícil para mim, especialmente sabendo que não atendi às suas expectativas.

“Obrigado a todos pelo apoio! Prometo voltar mais forte e mais sábio.”

Foi uma luta difícil para Pavlovich, pois ele lutou para entrar no Volkov, mais alto e mais longo, durante a maior parte da luta. Ele balançou continuamente com socos grandes e pesados, como observou, mas nunca machucou Volkov durante a luta de três rounds.

Em troca, Volkov continuamente circulou pelo lado de fora do octógono e esfaqueou seu ex-parceiro de treino com um soco forte que estourou o nariz de Pavlovich e o deixou sangrando no final da luta.

O desempenho decepcionante custou a Pavlovich sua segunda derrota consecutiva, o que nunca havia acontecido com ele antes em sua carreira.

O russo de 32 anos agora tenta juntar os cacos e voltar aos trilhos quando finalmente fizer sua próxima aparição no UFC.