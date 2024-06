Sérvia ameaça abandonar o Euro 2024 por alegados gritos de torcedores

A Sérvia ameaçou abandonar o Euro 2024 se a UEFA não tomar medidas após alegados cânticos entre adeptos da Croácia e da Albânia.

Um grupo de torcedores que compareceu ao empate de 2 a 2 em Hamburgo, na quarta-feira, pôde ser ouvido participando de cantos ofensivos dirigidos à Sérvia.

Jovan Surbatovic, secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol, sugeriu que a Sérvia não poderá continuar no torneio na Alemanha, a menos que o órgão dirigente europeu aplique punições suficientes.

A Sérvia conseguiu um empate 1-1 com a Eslovénia no segundo jogo do Grupo C, na quinta-feira, em Munique. Horas depois do jogo, a UEFA disse que pediu a um investigador interno que analisasse as alegações.

Um inspetor disciplinar foi nomeado, disse a UEFA, “para conduzir uma investigação sobre uma possível conduta racista e/ou discriminatória por parte dos torcedores que supostamente ocorreu”.

A UEFA não deu nenhum prazo para o caso, que provavelmente não será resolvido antes do terceiro e potencialmente último jogo da Sérvia – na terça-feira, contra a Dinamarca.

“O que aconteceu é escandaloso e vamos pedir sanções à UEFA, mesmo que isso signifique não continuar a competição”, disse Surbatovic à emissora estatal sérvia RTS.

“Exigiremos da Uefa que puna as federações de ambas as seleções.

“Não queremos participar nisso, mas se a UEFA não os punir, pensaremos como iremos proceder.”

Num comunicado separado na quinta-feira, a Federação Sérvia condenou o “comportamento racista vergonhoso” dos adeptos albaneses e croatas e disse que o jogo deveria ter sido suspenso assim que os cânticos começaram.

“Tal insulto a uma nação com gritos de que eles deveriam ser mortos não era visto em eventos esportivos há muito tempo”, acrescentou o comunicado.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, esteve com os dirigentes sérvios em Munique no jogo de quinta-feira contra o seu país, a Eslovénia.

Na quarta-feira, a UEFA cancelou as credenciais mediáticas do jornalista Kosovar Arlind Sadiku por alegadamente ter feito um gesto nacionalista para com os adeptos da Sérvia durante o jogo contra a Inglaterra, em Gelsenkirchen, no domingo.

Um comunicado divulgado pela UEFA dizia: “A UEFA pode confirmar que um jornalista teve a sua acreditação cancelada devido a má conduta no jogo do UEFA EURO 2024 entre a Sérvia e a Inglaterra, a 16 de Junho de 2024.”

Na segunda-feira, a Federação Sérvia de Futebol foi acusada pela UEFA depois de os seus adeptos exibirem uma faixa que “transmitia uma mensagem provocativa imprópria para um evento desportivo” e por atirarem objectos para dentro do estádio.

A acusação surgiu depois de a Federação de Futebol do Kosovo se ter queixado à UEFA sobre “os adeptos sérvios exibirem mensagens políticas, chauvinistas e racistas contra o Kosovo” durante a derrota por 1-0 para a Inglaterra.

“Fomos punidos por casos isolados e nossos torcedores se comportaram muito melhor que os outros”, disse Surbatovic.

“Um adepto foi punido por insultos racistas e não queremos que isso seja atribuído a outros. Nós, os sérvios, somos cavalheiros e temos o coração aberto.”

