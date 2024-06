Seth Waugh deixando o cargo de CEO da PGA of America após 6 anos

Seth Waugh está deixando a PGA of America após seis anos como CEO, um período marcado por um forte aumento na participação no golfe e na adesão à PGA e pela mudança de sua sede da Flórida para um enorme complexo no Texas.

Waugh era CEO do Deutsche Bank Americas quando ingressou no conselho da PGA of America como diretor independente e depois foi contratado para liderar os mais de 30.000 membros em 2018.

Seu contrato estava para renovação em 30 de junho e Waugh decidiu não renovar.

“Parece que é o momento certo, não apenas pessoalmente, mas profissionalmente”, disse Waugh. “Conquistamos muita coisa nesses seis anos. O jogo nunca esteve em melhor forma. A participação está em alta. Está crescendo de todas as maneiras que esperávamos.

“O crescimento mais rápido são as mulheres e as pessoas de cor. Tentamos fazer com que o jogo se pareça com o resto do mundo e talvez fazer com que o mundo se comporte mais como o nosso jogo.”

Waugh permanecerá na PGA of America como consultor sênior. Ele estará no Open Championship e nas Olimpíadas de Paris e planeja fazer parte da Ryder Cup no próximo ano em Bethpage Black.

A PGA of America disse que iniciou uma busca por CEO, incluindo candidatos de dentro e de fora da associação. Kerry Haigh, diretor de campeonatos e executivo-chave desde 1989, será CEO interino, mas não será candidato.

“Estamos gratos pela liderança de Seth e por tudo o que ele conquistou pelos nossos membros, pelo nosso jogo, pelos negócios e pelo nosso pessoal”, disse o presidente da PGA of America, John Lindert. “Ele nos conduziu habilmente em tempos incrivelmente desafiadores e sempre foi um grande parceiro. Temos a sorte de poder contar com ele no futuro por seus conselhos e conselhos sempre úteis.”

O envolvimento de Waugh no golfe remonta a mais tempo do que seu tempo na PGA of America. Ele esteve por trás de trazer um evento do PGA Tour para o TPC Boston em 2003 – o comissário do PGA Tour Jay Monahan foi o primeiro diretor de torneio do Deutsche Bank Championship – e tem sido uma voz importante nos negócios e no golfe ao longo do caminho.

“A voz de Seth em questões importantes tem sido firme e estelar enquanto o mundo do golfe passou por mudanças sem precedentes durante sua gestão”, disse o presidente do Masters, Fred Ridley.

Um dos seus principais objetivos ao se tornar CEO era apoiar os profissionais que passam longas horas ensinando o jogo. Isso inclui um plano de aposentadoria com remuneração diferida para membros da PGA of America.

“Foi a primeira vez em 110 anos que alguém percebeu isso. Peguei emprestado minha própria experiência para ajudar nisso”, disse Waugh. “Mas a satisfação dos nossos associados está em alta.”

Ele disse que o salário médio de um profissional ultrapassou US$ 100 mil pela primeira vez, e o número de associados ultrapassou 30 mil, outra referência.

Waugh vinha dando dicas desde abril de que estava chegando ao fim. Ele se inscreveu para um mandato de quatro anos como CEO – ele comparou quatro anos a um mandato universitário ou presidencial – e sentiu que seria tempo suficiente para fazer mudanças. Ele concordou com mais dois anos em 2022, depois que o golfe superou a pandemia de COVID-19 com picos de participação.

O que mais chamou a atenção de Waugh foi a idade dos jogadores.

“Não estamos declarando vitória de forma alguma, mas a maior estatística é que 48% de todos os jogadores de golfe têm menos de 35 anos”, disse Waugh. “Isso é crescimento geracional, pessoas de 25 anos jogando até os 75 anos, em vez de jogarem dos 65 aos 75 anos.

“Você percebe que esta geração quer fazer as coisas com um propósito, e o golfe tem um propósito. Você é um professor, um treinador e tem a missão de tornar a vida melhor. Toda a premissa pela qual aceitei este emprego foi que senti que iria nunca teremos a chance de ter mais impacto em mais vidas.”

Ele não tinha planos imediatos após suas funções no conselho nas Olimpíadas.

“Eu sempre digo que o golfe é um dos grandes motores do bem na Terra”, disse Waugh. “Talvez eu seja o maior beneficiário de todos os tempos desse bem e quero agradecer aos membros, aos meus colegas, a todos os vários membros do conselho, aos ex-presidentes, aos nossos parceiros extraordinários, aos meus pares em todos os outros organismos de golfe, bem como a todos que joga e ama nosso lindo jogo por todo apoio e amizade durante essa jornada.

“Que presente foi esse.”