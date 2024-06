Sha’Carri Richardson vence a final dos 100 metros e entra para a equipe olímpica dos EUA

EUGENE, Ore. – Tudo começou com um olhar para baixo.

Ao contrário de suas duas baterias anteriores nas seletivas olímpicas dos EUA neste fim de semana, quando ela saudou exuberantemente a multidão após sua apresentação, a final feminina dos 100 metros rasos de Sha’Carri Richardson no sábado à noite em Hayward Field começou de forma muito diferente.

Com as mãos nos quadris, ela olhou para frente, presa em um foco que, 10,71 segundos depois, fez dela uma atleta olímpica pela primeira vez.

Com aquele tempo alucinante, o mais rápido do mundo por uma mulher neste ano, Richardson levou o ouro na prova, garantindo oficialmente sua passagem para as Olimpíadas de Paris. Lá, ela se juntará às parceiras de treino Melissa Jefferson e Twanisha Terry, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Depois de cruzar a linha de chegada, Richardson, 24 anos, correu metade da primeira curva da pista antes de cair de joelhos, inclinando a cabeça e permitindo alguns momentos para deixar suas emoções assumirem o controle.

“Definitivamente ainda tenho confiança, ainda estou excitante e normal, mas ainda mais sobrecarregado apenas com emoções de alegria”, disse Richardson sobre sua celebração pós-corrida.

“Eu sei que o trabalho árduo que fiz, não apenas fisicamente na pista, mas também mental e emocionalmente para me tornar a jovem madura que sou hoje e que vou me tornar, foi um trabalho completo. um momento surreal para eu realmente abraçar e ser capaz de mostrar ao mundo e na pista.”

Essa declaração a uma tenda lotada de mídia após sua vitória foi a primeira de muitas que Richardson fez enquanto refletia sobre a difícil jornada que percorreu nos últimos anos.

“Tudo o que passei é tudo o que passei para estar neste momento”, disse Richardson. “Não há nada que eu tenha passado que não tenha me projetado para sentar bem aqui na sua frente para responder a essa pergunta.”

Sha’Carri Richardson estará entre os primeiros favoritos nas Olimpíadas de Paris, depois de vencer a final dos 100 metros no sábado nas provas de pista dos EUA em 10,71 segundos. Foto de Patrick Smith/Getty Images

Em junho de 2021, poucas semanas antes das Olimpíadas de 2020 em Tóquio, adiadas pela pandemia, Richardson também venceu as provas dos EUA nos 100 metros, correndo na mesma pista para terminar em 10,86 segundos.

Mas dias depois, um teste positivo para maconha invalidou o resultado. Richardson foi suspenso por um mês pela Agência Mundial Antidoping, que afirma que a substância é “proibida em competição”. Como resultado, ela perdeu uma Olimpíada onde se esperava que ganhasse uma medalha.

Desta vez, espera-se que ela traga ainda mais hardware.

“Nos últimos três anos, cresci [with] uma melhor compreensão de mim mesmo, um respeito e apreço mais profundos pelo dom que tenho no esporte, bem como pela minha responsabilidade para com as pessoas que acreditam e me apoiam”, disse Richardson.

“Sinto que todos esses componentes me ajudaram a crescer e continuarão a me ajudar a me tornar a jovem que fui adivinhada e que por Deus fui abençoada para ser.”

Junto com o que Richardson diz ser uma admiração mais profunda por seu ofício, veio um sucesso muito tangível nas pistas.

Só o ano passado foi importante para Richardson, que entrou nas seletivas depois de vencer os 100 metros no campeonato mundial em Budapeste, Hungria, no verão passado. Seu tempo lá foi de cintilantes 10,65 segundos, um recorde pessoal.

Foi uma das duas medalhas de ouro que ela levou para casa no campeonato mundial, com a outra vindo no revezamento 4×100, depois que sua forte perna de âncora segurou a Jamaica em uma finalização emocionante.

Richardson creditou muito de seu recente domínio ao trabalho do técnico Dennis Mitchell, juntamente com Jefferson e Terry.

Jefferson disse que o trio passou seus dias de treinamento se esforçando e se fortalecendo.

“Essas garotas são literalmente minhas irmãs. Eu as amo demais”, disse Jefferson. “Se não fosse por eles, provavelmente não estaria sentado aqui agora. Eles me pressionaram de uma forma que eu nunca imaginei que poderia ser empurrado.

“O grupo em si leva você a outro nível mental que, quando você pisa aqui na linha, eu sei com certeza que ninguém mais pode fazer o que eu faço.”

Richardson também espera se classificar para Paris nos 200 metros. Ela detém o terceiro tempo de qualificação mais rápido nesse evento, atrás da medalhista de bronze dos 200 metros olímpicos de 2021, Gabby Thomas, e do campeão dos 200 metros da NCAA de 2024, McKenzie Long.

As eliminatórias da primeira rodada dos 200 metros femininos estão marcadas para quinta-feira.

LYLES BLAZES 9.92

Antes de Richardson assumir o centro das atenções, Noah Lyles, o atual campeão mundial nos 100 metros, fez sua bateria preliminar em 9,92 segundos, o tempo mais rápido na primeira rodada da qualificação masculina. Ele correrá no domingo por uma vaga nas Olimpíadas.

Lyles, assim como Richardson, lidou com a depressão nos dias dominados pelo COVID nas Olimpíadas de Tóquio. Ele chegou aos jogos, mas conquistou a medalha de bronze nos 200 metros. Os últimos 24 meses foram para adicionar os 100 metros ao seu repertório. Ele parecia em boa forma na sua primeira corrida esta semana em Hayward.

“Já faz ‘muito tempo’, há muito tempo”, disse Lyles. “E estou muito feliz por estar feliz, feliz por estar aqui, feliz por estar correndo e me sentindo eu mesmo.”

OUTROS INGRESSOS PERFURADOS

Heath Baldwin, do estado de Michigan, venceu o decatlo para fazer sua primeira equipe olímpica. Ele será acompanhado por Zach Ziemek, que está em seu terceiro time, e Harrison Williams, que também está estreando.

Jasmine Moore, Keturah Orji e Tori Franklin conquistaram as três vagas no salto triplo feminino.

ARREMESSO DE PESO

Ryan Crouser superou uma cotovelada hesitante para ganhar seu oitavo título nacional ao ar livre. Ele está em busca da terceira medalha de ouro olímpica consecutiva. Joe Kovacs, que foi vice-campeão atrás de Crouser nas duas Olimpíadas anteriores, terminou em segundo, e Payton Otterdahl ficou em terceiro.

Falando sobre a força dos EUA no evento, Crouser disse: “Se o mundo inteiro fosse aos testes, conseguiria uma, talvez uma, vaga” nas Olimpíadas.

A Associated Press contribuiu para este relatório.