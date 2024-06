Shakira diz que não está pensando em namorar pós-Piqué, mas está aberta a aventuras

A cantora falou sobre sua vida amorosa em sua nova matéria de capa para Pedra rolando onde ela declarou que “não está pensando em [dating]”agora… indicando que ela não tem espaço ou tempo para um novo namorado em sua vida no momento.

No entanto, ela não descarta o amor para sempre, acrescentando … “O que posso dizer, gosto de homens. Esse é o problema. Eu não deveria gostar deles com tudo o que aconteceu comigo, mas imagine o quanto eu gosto de homens que ainda gosto deles.”

Na verdade, Shakira sugeriu que ela estaria aberta a uma aventura casual… dizendo: “Ei, não me oponho a ter amigos”.

Lembre-se, o hitmaker colombiano e a estrela do futebol anunciaram sua separação em 2022, após 11 anos juntos… em meio a rumores de que ele a traiu. Shakira passou a colocar Piqué em destaque em suas músicas, incluindo as canções “Última”, “TQG” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Ela também disse o seguinte sobre a situação em sua nova entrevista no RS… “Através desse processo, me tornei mais forte do que pensava. Tornei-me uma pessoa mais independente, que não depende de ninguém além de si mesma e de seus Alcateia.”