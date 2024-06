Shereé Whitfield diz que ‘RHOA’ está afundando após a saída de Kenya Moore

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Sheree Whitfield não está se sentindo confiante sobre o futuro de “The Real Housewives of Atlanta” logo após Quênia MooreA saída controversa de, mas diz que sabe exatamente o que/quem os produtores precisam!

A ex-estrela de ‘RHOA’ estava fazendo compras na ATL, quando ela quebrou tudo … contando a um fotógrafo que o reality show está afundando lentamente depois de se perder, Kandi Burruss e agora o Quénia nos últimos meses.

Shereé diz que se sente particularmente mal pelo Quênia, que saiu do ‘RHOA’ depois de ser colocado em pausa por supostamente mostrando cartazes do recém-chegado Brittany Eady realizando sexo oral.

No entanto, SW sabe que o Quênia não vai cair sem lutar, chamando seu ex-colega de elenco de “selvagem” – e seu conselho aos fãs é apenas sentar e esperar o drama se desenrolar.

TMZ divulgou a história … Quênia saiu da 16ª temporada de ‘RHOA’ no início do suposto drama NSFW com Brittany. Fontes nos dizem que o Quênia não foi demitido do programa, embora… como nos disseram, Bravo está deixando a porta aberta para um possível retorno.

Embora essa seja a opinião de Bravo, disseram-nos que o Quénia está abalado com toda a situação e que está a ponderar todas as opções, incluindo as legais, em resposta à sua destituição.

Desde então, o Quénia falou sobre os cartazes de sexo oral, dizendo que a narrativa por aí não é verdadeira. Por enquanto, ela está se concentrando em manter um “ambiente não tóxico” onde ela e sua filha possam prosperar.

Mas Sheree diz que toda a provação deixa os produtores de ‘RHOA’ em uma posição estranha, porque eles não têm mais ninguém do elenco original.