Shohei Ohtani homers, mas os Angels vencem os Dodgers

LOS ANGELES – Taylor Ward marcou na corrida verde no 10º inning, vencendo o Los Angeles Angels sobre o Los Angeles Dodgers por 3 a 2 na noite de sexta-feira, no primeiro jogo de Shohei Ohtani contra seu antigo time.

Os Angels venceram em entradas extras pela primeira vez nesta temporada, depois de perder três vezes anteriores.

“É incrível”, disse Ward. “Você nunca sabe conosco. Só temos que continuar lutando.”

Ohtani acertou um home run de duas corridas com duas eliminações na quinta, que colocou os Dodgers na frente. Ele acertou 2 em 2 com duas caminhadas, mas foi pego roubando para encerrar a oitava. Os Dodgers conseguiram apenas três outras rebatidas.

“Acabei de fazer um arremesso ruim”, disse o apaziguador dos Angels, Matt Moore. “Os caras voltaram muito bem, então eu simplesmente lavei tudo. É muito difícil vencer aqui. Nosso time fez um trabalho muito bom jogando até o fim.”

Ohtani trocou Anaheim pelos Dodgers em dezembro passado, assinando um contrato recorde de US$ 700 milhões por 10 anos. Ele marcou gols em quatro de seus últimos seis jogos e marcou uma corrida e dirigiu em seis jogos consecutivos, o melhor do time.

“Ele está jogando beisebol muito bem e esta noite simplesmente não pudemos apoiá-lo”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts.

Muitos dos jovens Angels da escalação não jogaram com Ohtani antes de sua partida, e alguns dos veteranos que jogaram, como Mike Trout e Anthony Rendon, estão lesionados.

“Todos nós sabemos quem é Shohei – superstar”, disse o técnico do Angels, Ron Washington, antes do jogo. “Estes são os Dodgers e quando você joga contra os Dodgers você tem uma coisa em mente: você quer vencer porque isso pode colocá-lo no mapa.”

Jo Adell largou na 10ª base e foi sacrificado para a terceira por Nolan Schanuel. Mais perto dos Dodgers, Evan Phillips (0-1) entrou e retirou Luis Rengifo em uma derrota antes de Ward marcar para a esquerda.

Os Dodgers não conseguiram produzir no final do turno. Cavan Biggio largou em segundo e ficou em terceiro na rebatida de Jason Heyward, mas Carlos Estévez eliminou Enrique Hernández e Gavin Lux para encerrar o jogo e fazer sua 14ª defesa.

Luis García (2-0) conseguiu a vitória com duas entradas de alívio.

O chute de 455 pés de Ohtani – seu 22º home run na temporada, líder da Liga Nacional – no centro-direito de Moore marcou Austin Barnes e empatou sem gols. Foi o sétimo home run de Ohtani nos últimos 11 jogos. Também marcou seu quinto home run de pelo menos 450 pés nesta temporada, quebrando o empate com o rebatedor do New York Yankees Aaron Judge em maior número na MLB, de acordo com ESPN Stats & Information.

“O melhor jogador do planeta”, disse Estévez. “Ainda é incrível ver o quão forte ele consegue acertar a bola.”

Os apaziguadores dos Dodgers acertaram quatro rebatedores em duas entradas. Ryan Yarbrough se tornou o primeiro arremessador do clube a acertar três em uma entrada – o pior de sua carreira – desde Carl Doyle em 8 de junho de 1940.

Os Angels empataram no sexto lugar, quando Yarbrough acertou Rengifo na frente. Ward escolheu antes de Logan O’Hoppe ser atingido para carregar as bases. Yarbrough então derrubou Zach Neto para forçar uma corrida. Mickey Moniak seguiu com uma queda para o segundo lugar que marcou Ward e empatou o jogo em 2-2.

“Ele é um cara com quem normalmente contamos para o comando”, disse Roberts sobre Yarbrough. “Ele simplesmente não tinha comando. Ele simplesmente não era esperto.”

O titular dos Angels, Patrick Sandoval, partiu com um aperto no antebraço esquerdo depois de caminhar com Ohtani no terceiro. Ele fará uma ressonância magnética no sábado.

“Realmente doloroso”, disse ele. “Algo que eu nunca senti antes.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.