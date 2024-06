Shohei Ohtani salvo do Rogue Baseball pelo Bat Boy dos Dodgers

Um garoto morcego do Los Angeles Dodgers pode estar precisando de um aumento… já que o cara agarrou uma bola de beisebol pouco antes de atingir o maior astro do time. Shohei Ohtani!!!

Confira o vídeo maluco… no momento em que Shohei estava esperando para acertar o círculo no convés durante o jogo de Los Angeles contra o Chicago White Sox na noite de quarta-feira, uma bola de beisebol voou para dentro do banco de reservas.

Dê um aumento àquele garoto. Eles acabaram de salvar a vida de Shohei Ohtani. pic.twitter.com/WTrYr1FdmW -Ben Verlander (@BenVerlander) 27 de junho de 2024

Embora Ohtani e outros tivessem a reação normal ao se abaixar … o morcego ficou na frente do rebatedor designado e pegou a bala de uma bola de beisebol com as próprias mãos antes que ela causasse sérios danos.

Após o momento surreal… o morcego tentou jogar com calma – soltando um suspiro antes de entregar a bola para um torcedor nas arquibancadas. Ohtani agradece seu esforço, aproximando-se dele e parecendo agradecê-lo.

Os Dodgers também estão, sem dúvida, muito gratos pela captura… já que Ohtani está arrasando em Los Angeles nesta temporada. Atualmente, ele tem uma média de rebatidas de 0,322, com 25 home runs e 61 RBIs. Já caiu Apostas Mookieos favoritos da NL não podiam se dar ao luxo de perder Shohei para um beisebol desonesto.